Obras de melhoria! Oito vias do bairro Cidade Kemel estão sendo revitalizadas com serviços como recapeamento asfáltico, drenagem de águas pluviais e revitalização das calçadas, com a colocação de piso intertravado (bloquetes). O prazo para a conclusão dos trabalhos é junho deste ano.

As ruas Alcântara, Florianópolis, Assis, Victor Barbosa Guisar e Uruaçu já foram concluídas, assim como a avenida Elias Zugaib. Atualmente, as equipes realizam os trabalhos na rua Mentha Addas, e em seguida, será a vez da rua Pará.