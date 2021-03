Duas cidades do Alto Tietê confirmaram a reinfecção de quatro moradores pelo novo coronavírus, enquanto outro município analisa dois casos de suspeita de reinfecção.

As confirmações foram duas em Poá. Um dos pacientes teve a Covid-19 em maio do ano passado e foi reinfectado em março deste ano. O outro pegou a doença em novembro do ano passado e novamente em março.

Em Suzano foram registrados dois casos. O de uma mulher em maio de 2020 que teve reinfecção em agosto, e de um homem em junho de 2020 e em janeiro deste ano.

Ferraz de Vasconcelos informou que tem dois casos sendo analisados. Poá tem dois casos confirmados. Um dos pacientes teve a Covid-19 em maio do ano passado e foi reinfectado em março deste ano. O outro pegou a doença em novembro do ano passado e novamente em março.

Em Suzano, foram registrados dois casos. O de uma mulher em maio de 2020 que teve reinfecção em agosto e de um homem em junho de 2020 e em janeiro deste ano.

Itaquaquecetuba, Guararema e Mogi das Cruzes informaram que desconhecem casos de reinfecção. As demais cidades não responderam.

O primeiro teste que o arquiteto Guilherme Marcondes fez e deu positivo para a Covid-19 foi no dia 17 de dezembro. Com sintomas leves, ele conta que cumpriu a orientação dos médicos e ficou isolado.

“Por uns dois dias eu tive um pouquinho de transpiração excessiva. Eu não sou de transpirar absolutamente nada, nem em exercício. Durante dois dias, eu fiquei ainda um pouco cansado”, conta.

Depois disso, ele confessa que diminuiu os cuidados de prevenção ao novo coronavírus. Em janeiro, os sintomas apareceram de forma mais grave e ele ficou com medo. Ele teve muita tosse, muita febre, durante quase oito dias. Dor no corpo, na lombar, costas, quase todos os sintomas que são relatados pela doença ele diz ter tido.

“Tive diversos diagnósticos médicos. O primeiro que foi um falso positivo [a primeira infecção]. Segundo diagnóstico de que na primeira vez eu só tive contato com o vírus, mas o corpo não desenvolveu, por isso deu positivo. Terceiro relato médico de que era o mesmo corona de dezembro e foi desenvolver agora. O quarto foi de que eu tive duas vezes”, detalha

O infectologista Alexandre Naime Barbosa, chefe do Departamento de Infectologia da Unesp e Consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, afirma que nem todos os casos se tratam de reinfecção.

“A julgar pelo intervalo de tempo é bastante improvável que ele tenha tido uma reinfecção. Mais provável que ele tenha ficado com restos, pedaços do material nucleico do Sars Cov II que é esperado. Talvez tivesse tipo uma outra síndrome respiratória ou doença compatível. O intervalo para as pessoas que se reinfectam, geralmente, é de três meses”, explica o médico.

Se uma pessoa pode ser reinfectada pelo novo coronavírus, ela também pode apresentar complicações da doença. É o caso da Síndrome Pós-Covid e da Covid Longa que, segundo a Organização Mundial da Saúde, pode atingir até 80% dos infectados.

“São consequências que ficam de uma agressão que houve no passado pelo episódio de Covid. Então uma pessoa que tem Covid pode ter sequelas no pulmão, deixando com perda da capacidade respiratória. Outras manifestações da Covid longa são relacionadas ao coração. O vírus pode causar uma miocardite na fase aguda e depois leva a uma consequência a longo prazo, em que o coração já não consegue bombear o sangue de forma adequada”, detalha o infectologista.

Foi o que aconteceu com a mãe do Guilherme, que tem melhorado dia após dia. “Ela desenvolveu uma pneumonia bacteriana. Ela ainda está com um pouquinho de tosse, de indisposição”, conta o filho.

Por isso, mesmo depois de tantos meses de pandemia, as medidas de prevenção contra o novo coronavírus não mudaram e continuam servindo para todos. Para quem teve a doença ou não.

“Nós temos que entender que o pacote de prevenção contra a Covid-19 tem que continuar por muito tempo, por todo o ano de 2021 e de 2022. O pacote de prevenção é o uso frequente de máscara sempre que estiver fora do ambiente familiar, o distanciamento social e higiene das mãos. Porque mesmo se eu tiver um episódio recente de Covid, a imunidade não é duradoura, permanente”, pontua Barbosa.

Fonte: G1