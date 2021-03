Uma das atividades desenvolvidas anteriormente pela secretaria municipal de Turismo (hoje anexada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – SEMDE) era o gerenciamento das atividades dos artesãos da cidade, com apoio do órgão estadual denominado “Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades – SUTACO”.

Considerando o fato de que a SEMDE pretende dar atenção às potencialidades do município relacionadas ao “Turismo de Negócios”, as atividades artesanais desenvolvidas na cidade passam estar sob o encargo da Secretaria Municipal de Cultura.

A transferência de responsabilidade foi oficialmente registrada pelos secretários de ambas as pastas (sendo Luciano Dávila e Maria Ana Rosa, respectivamente) que concordaram com a referida medida já que “artesanato”, de modo geral, consiste na produção manual, e não industrial, de artigos e produtos que, por sua vez, têm finalidade utilitária, cultural e/ou artística.

“Considerando o fato de que no passado esta atividade já foi executada com excelência pela Secretaria Municipal de Cultura, temos plena confiança de que os artesãos da cidade continuarão sendo bem cuidados, assistidos com maior atenção e de modo segmentado”, afirma Dávila.