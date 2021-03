Ferraz de Vasconcelos vacinou até o final da última semana 45,9% dos idosos com 90 anos ou mais contra a Covid-19, segundo os dados da Secretaria Municipal de Saúde. O município recebeu 380 doses para a aplicação da primeira dose do imunizante, das quais apenas 179 foram aplicadas. O percentual é ainda menor na dose de reforço: apenas 95, o que representa 29,5%.

A titular da pasta municipal, Kelly Hungria, disse que o município fez uma campanha de conscientização para que as pessoas se vacinassem e também adiantou em dois dias o início da imunização deste público. Mas, ainda assim, a adesão foi baixa.

“A gente fez uma campanha forte nas redes sociais, então atribuo esse baixo nível de vacinação por esse público não ter acesso às mídias sociais. Nós estamos desenvolvendo um trabalho de busca ativa desse público, realizada pela Vigilância Epidemiológica, com base nos cadastros que a gente tem aqui na cidade”, detalhou.

A secretária descarta que essas pessoas que não foram tomar a vacina são porque estão acamadas, tendo em vista que a pasta realizou a vacinação em domicílio desse público. Para ela, realmente o público que ainda não procurou os postos de vacinação foi porque não foi informado ou precisa de ajuda de outras pessoas para se deslocar.

“Nos divulgamos telefone para que essas pessoas possam entrar em contato, que faremos a aplicação em casa. Outra estratégia que estamos pensando em fazer é colocar um carro de som para circular na cidade com as informações da vacina”, detalhou.

Kelly disse que, apesar de nos outros público a vacinação já ter atingido 70%, ela mantém um olhar crítico e criterioso para a questão da segunda dose, porque algumas pessoas podem estar esquecendo da dose de reforço.

Sobre um possível vencimento das vacinas, a secretária diz que está usando os lotes mais antigos e guardando os mais recentes para os públicos das etapas passadas que ainda não se vacinou.

Outras cidades

Em Arujá, a Prefeitura não divulgou o percentual de imunizados, mas só os números absolutos:

75 a 76 anos – 209 vacinados e 217 com pré-cadastro na Prefeitura. Há uma fila de espera de 69 pessoas no pré-cadastro. Para esses últimos a cidade aguarda o envio de doses.

77 a 79 anos – 558 vacinados e 48 agendados no pré-cadastro. Outros 99 estão na fila do pré-cadastro, aguardando o envio de novas doses.

80 a 84 anos – 635 vacinados e 14 agendados no sistema de pré-cadastro da Prefeitura. Outras 45 pessoas estão na fila de espera do pré-cadastro, aguardando envio de novas doses.

85 a 89 anos – 361 vacinados e 3 agendados no sistema por meio do pré-cadastro. Dez pessoas estão na fila de espera, aguardando doses.

90 anos – 186 vacinados e um agendado no sistema de pré-cadastro da Prefeitura. Outros 16 estão na fila do pré-cadastro da Prefeitura, aguardando o envio de doses.

Em relação à vacinação dos profissionais da Saúde, os dados não constam ainda no sistema. A Secretaria Municipal de Saúde aguarda o retorno do site Vacinaja do governo estadual para ser atualizado também no sistema da Prefeitura.

A Prefeitura de Biritiba Mirim informou apena que vacinou 84 idosos com 90 anos ou mais, com as duas doses, mas não divulgou o percentual.

Em Guararema o percentual foi de 59,38% na primeira dose (95), dos quais 83 idosos com 90+ já receberam a segunda dose.

A cidade de Suzano vacinou 562 moradores com 90 anos ou mais com a primeira dose, o que representa 71% da remessa recebida para essa faixa etária, dos quais 220 já receberam a segunda dose.

Os demais municípios do Alto Tietê não detalharam ao G1 a vacinação por faixa etária.

Fonte: G1