Por Junior dos Anjos

Na última sexta-feira, 12 de março, o Ferrazense Augusto do Jornal, visitou a TV Cenário e participou do programa Bom Dia Cenário, no qual concedeu uma entrevista.

Sindicalista e líder comunitário, Augusto do Jornal agradeceu pelo convite e mostrou-se animado por ser entrevistado no telejornal. Ele falou de sua trajetória do Nordeste a São Paulo, da escolha por Ferraz de Vasconcelos e pelas lutas travadas em favor do povo.

O entrevistado falou sobre a pandemia a nível nacional estadual e municipal. Ele demostrou seu sentimento para todos que perderam um ente querido e/ou estão vivenciando a doença no seio familiar.

Sobre questões políticas, Augusto externou a sua opinião, inclusive no âmbito municipal. Ele destacou que o momento de pandemia deve ser tratado com seriedade e total atenção; priorizando assim todas as ações no combate à doença.

Ele também teceu alguns comentários sobre a atual gestão de Ferraz de Vasconcelos, a prefeita Priscila Gambale (PSD), e, também sobre o deputado estadual Rodrigo Gambale (PSL), parlamentar que representa Ferraz e o Alto Tietê na Alesp. Augusto do Jornal falou sobre a atuação de ambos na política.

Por fim, Augusto falou sobre as lutas sindicais, a representação comunitária e sobre a sua atuação na área da Comunicação.

Assista o programa na íntegra:

https://www.facebook.com/1660900050796782/videos/2856281871308394