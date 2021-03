Por Junior dos Anjos

O médico Oncologista Jorginho Abissamra, concedeu uma entrevista na última terça-feira, 16 de março, ao programa Bom Dia Cenário, para os apresentadores Jairzinho Ambrósio e Junior dos Anjos.

Jorginho Abissamra iniciou a sua fala destacando a pandemia do novo coronavírus, no qual vidas são ceifadas e famílias estão sofrendo com a doença. Para ele, a vacinação do povo é primordial para o êxito da população.

O entrevistado destacou com um olhar de médico, os bastidores da doença e como a COVID-19 compromete os órgãos vitais de um ser humano. Ele enfatizou que os hospitais estão lotados (enfermaria e UTI), os profissionais de Saúde estão saturados pela demanda de pacientes, a lenta recuperação dos enfermos e a escassez de médicos, enfermeiros e técnicos da área de Saúde.

Jorginho também falou sobre a política municipal e das eleições de 2020. Ele destacou a campanha da sua mãe, Dra. Elaine Abissamra, da parceria do PSB e PT, bem como da atual gestão, da prefeita Priscila Gambale (PSD), no qual ele desejou felicitação para Priscila, fazendo votos sinceros de um excelente mandato.

Sobre o seu nome está vinculado para as próximas eleições de deputado, ele ficou bastante elogiado e agradecido, mas que para ele, é muito cedo para tais previsões e anseios.

Por fim, o entrevistado respondeu questionamentos dos apresentadores e dos telespectadores que assistiam a transmissão.

Assista na íntegra: https://www.facebook.com/1660900050796782/videos/431346211493243