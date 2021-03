Por Junior dos Anjos

O entrevistado da última quarta-feira, 17 de março, foi o professor Ferrazense Luiz Gabriel. Ele atualmente é presidente do Partido dos Trabalhadores – PT e Conselheiro Regional da APEOESP (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo).

O professor Gabriel, que trabalha na Rede Pública de Ensino do estado de São Paulo, falou sobre a importância da vacinação para toda a sua categoria, que segundo ele, corre risco de contaminação pelo novo coronavírus, caso haja a retomada precoce das aulas sem a imunização. Por isto a sua luta pela vacina para todos os agentes envolvidos da área da Educação.

O entrevistado falou sobre a possível retomada das aulas em Ferraz de Vasconcelos, algo que o mesmo não aprecia com bons olhos e criticou o recesso antecipado para os alunos. Na sua visão, as aulas remotas conseguem suprir este momento de pandemia.

Sobre assumir a presidência municipal do PT, o mesmo mostrou-se bastante honrado, sobretudo, pelo momento que o líder máximo do partido, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, encontra-se elegível. Para Luiz Gabriel, todo o processo que condenou e levou Lula para a prisão foi armado por aqueles que não almejavam a retomada do PT à Presidência da República.

O entrevistado enfatizou que, em menos de 100 dias de Governo, seria inviável fazer um balanço da atual prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (PSD), mas que poderia pontuar algumas ações da atual gestão, no qual o fez durante a entrevista.

Ele também falou sobre a atuação do governador de São Paulo, João Doria (PSDB), reprovando algumas ações do Governo para esta pandemia e também para a categoria dos professores estaduais. Por fim, Luiz Gabriel respondeu às perguntas dos internautas e colocou-se à disposição da TV Cenário para que, sempre que possível, possa retomar ao telejornal com assuntos pertinentes à população.

Assista na íntegra: https://www.facebook.com/1660900050796782/videos/165239998752362