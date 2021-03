Estamos de olho na administração da prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale. É nosso papel enquanto oposição e faz parte do processo democrático, doa a quem doer. Não dá pra ficar alheios ou calados diante dos erros da nova gestão. E o que se observa até o momento, com quase 90 dias de governo, é muito marketing, poucos resultados positivos e mentiras.

Os administradores que se instalaram no Palácio da Uva Itália gostam de lives. Ah, isso eles adoram! Aparecem sempre na Internet, através das mídias sociais, como forma de autopromoção, embebecidos de vaidade depois de alcançar o poder. No entanto, a amplitude de suas ações na Prefeitura está supervalorizada, cheia de soberba, grandeza, para esconder a ineficácia em vários setores.

Vejam por exemplo o que aconteceu agora em março: dias antes do início da Fase Emergencial do Governo do Estado para o combate à Covid-19, a prefeita prometeu um “estudo” para reativar o Hospital de Campanha nos moldes do governo do ex-prefeito Zé Biruta, conforme informações direto da Câmara de Vereadores. Todos sabem que mais leitos hospitalares são fundamentais nessa fase de alta contaminação do coronavírus, considerando ainda que o Hospital Regional de Ferraz já está com 100% de UTIs ocupadas. Porém, não estamos com tempo de aguardar algum tipo de “estudo ou projeto”, enquanto morrem milhares de pessoas por falta de estrutura no atendimento, concordam?

Em paralelo ao “estudo” de um possível novo Hospital de Campanha, a prefeita também se cala para buscar recursos e ampliar o Hospital Regional, conforme divulgou o jornal OI Diário de Suzano. Na edição do último dia 10 de março, o diário questionou: “E qual seria o motivo do enorme silêncio da prefeita e de seu irmão, o deputado estadual Rodrigo Gambale (PSD), no que se refere à instalação de mais leitos para pacientes com Covid no Hospital Regional de Ferraz?”. Quem na verdade ampliou em 26 leitos o Regional foi o Governo do Estado, em janeiro, sem a intervenção do deputado ferrazense ou da própria chefe do Executivo. Na minha análise, todo o marketing que se faz com poucos resultados, acaba em silêncio ou em “estudo” devido à inoperância da atual prefeita e do irmão padrinho eleitoral em solucionar grandes problemas, como nesse caso do aumento de condições pra tratar a Covid-19.

Outro marqueteiro de plantão, o secretário municipal de Transportes e Mobilidade Urbana, Álvaro Costa, produziu dias atrás uma live travestido de repórter para anunciar com glamour o corte de mato e a operação Tapa-Buraco realizados pela Secretaria de Serviços Urbanos, na Avenida do Paiol. É mole! Em qualquer cidade do mundo, meus amigos, os serviços de Zeladoria (conservação e reparos) são básicos, não precisam de holofotes, de tanta mídia, como se faz atualmente em Ferraz. O secretário parece mais preocupado em se aparecer em obras de outras pastas do que cuidar de fato de suas responsabilidades, os Transportes e a Mobilidade Urbana. Até o momento os ferrazenses aguardam a nova licitação dos ônibus e o início dos trabalhos da Comissão Municipal dos Transportes, aprovada na Câmara, para discutir temas urgentes que incluem: mais ônibus, mais linhas municipais, menos lotação e bilhete único. Acorda, Álvaro Costa.

Ferraz também precisa que os irmãos Gambale cumpram suas propostas do marketing eleitoral da campanha a prefeito de 2020. Primeiro, prometeram enxugar a máquina administrativa – ao contrário, absorveram mais duas secretarias municipais aprovadas pelos vereadores da gestão passada, aumentando gastos com a folha de pagamento. Os brothers chegaram ainda a divulgar na campanha que o IPTU ficaria sem aumento por todo o mandato. Aí está outra mentira dos Gambale, já que os carnês de 2021 em Ferraz foram reajustados na passagem de governo e não houve recusa nem vontade da prefeita em revogar tamanho aumento. Em vários municípios, como Guarulhos, o IPTU está congelado pelo prefeito (reeleito) já faz cinco anos.

Em época de pandemia, crise econômica e desemprego em alta, torna-se primordial cortar os índices de reposição da inflação e os aumentos nas tarifas municipais, tudo para beneficiar as famílias. Infelizmente, não é assim que pensa e age o governo atual em Ferraz de Vasconcelos: com muito marketing da turma que diz “quem é daqui sabe o que faz”, poucos resultados positivos e acúmulo de mentiras.

O povo ferrazense não merece ser enganado!

Augusto do Jornal, diretor nacional de Finanças da CGTB e 2º suplente de vereador em Ferraz de Vasconcelos