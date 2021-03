Dia 16/03/2020 o governo do estado de São Paulo anunciou o fechamento das escolas como uma das medidas de contenção do vírus. Nesse dia lecionei minha última aula presencial para uma querida turma vespertina do curso de Pedagogia. Desde então a Educação do país tem passado por inúmeras mudanças, debates, tentativas com erros e acertos.

Ao longo desse um ano a sociedade não pode ser lida e reconhecida na mesma matriz analítica do período anterior a pandemia. E depois de sofrer com tantos impactos o que podemos pensar sobre Educação nesse tempo?

Há um ano com escolas fechadas podemos analisar alguns aspectos importantes.

1) A escola fechada não significou ausência de aulas.

Governos, instituições privadas, gestores, professores juntamente às famílias e estudantes mantiveram elevados esforços para a manutenção mínima da aprendizagem. Claro que com erros e acertos e sem romantizar a jornada exaustiva dos profissionais ou minimizar os impactos emocionais nos alunos, principalmente os menores.

2) A escola fechada não significou ausência de aprendizagens.

Todos aprenderam. Gestores, professores, famílias e estudantes precisaram em algum momento desse ano que passou refletir sobre o que e como estávamos avançando nas aprendizagens de um período que em tese deveria ser normal. As crianças descobriram novas formas de se relacionar com os conteúdos e com seus colegas. Alguns especialistas já ousam em nomear uma geração C (covid) que crescerá sob os impactos da pandemia.

3) A escola fechada resultou em reorganização dos sistemas de ensino e das escolas, O compromisso de continuar atendendo os estudantes expôs uma sociedade brutalmente desigual, com condições precárias de acesso aos meios digitais mais comuns.

O papel e a importância da escola têm sido discutidos dia a dia e esse debate deve por luz em diversos aspectos que estão envolvidos no cotidiano escolar. Como o convívio, a solidariedade, a experimentação e até a questão da alimentação dos estudantes em situação de vulnerabilidade. Para uma parcela das famílias de escolas privadas que costumeiramente valorizavam apenas as notas nos boletins e desvalorizavam os conteúdos atitudinais e os projetos de socialização entre os estudantes, esse momento de ensino remoto entregou boas pistas para refletir sobre a importância do convívio na escola, e a relevância disso para além de quanto paga no carnê, aprofundando também debates de temas sobre as competências socioemocionais, por exemplo.

Atualmente, 86% das instituições de ensino brasileiras são públicas e isso tem nos mostrado que a escola ainda exerce um papel que extrapola a aprendizagem formal de conteúdos. A escola tem função social e precisa reassumir o caráter de diminuição das desigualdades. Repensar a forma como a escola se organiza, me refiro às macro estruturas, é um dos maiores desafios de hoje. A escola pública precisa se encontrar com o tempo presente e investir em equipamentos (computadores, internet) estrutura predial adequada, alimentação e que isso seja direito de todo estudante.

Após um ano com ensino remoto, com algumas tentativas de retorno e com o avanço descontrolado do contágio e do numero de mortes, a escola segue como um bastião de esperança e de civilidade. Fechada por razões óbvias de preservação à vida – e assim deve permanecer até que os indicadores apresentem a segurança necessária – a escola mesmo fechada continua sendo o lugar que nos nutre de sonhos. A escola com aulas remotas precisa continuar na sua árdua tarefa de gritar para sociedade que a vida precisa de conhecimento, ciência, tolerância, democracia e humanidade.

Com um ano de escola fechada precisaremos pensar como reabriremos e como vamos conseguir resignificar esse tempo e essa escola. A escola deve ser sinônimo de VIDA.

O prof. Diego Moreira é doutorando e mestre em Educação: História, Política e Sociedade pela PUCSP. É graduado em História e Pedagoga, e formado pelo magistério do CEFAM

Atua há mais de 20 anos na Educação, passando por todos os segmentos do ensino. É professor universitário há 13 anos. Já coordenou cursos Graduação e Pós-graduação. Atua também como analista e consultor no mercado editorial, escolas, prefeituras e institutos de educação.

Dirige a Escola dos Saberes. Faz palestras e consultorias em todo o Brasil.É um dos autores no livro: BNCC na prática e do livro de literatura infantil: Chico, o corajoso.

É pai da Ana Clara e da Carolina, esposo da Prof. Evelize Zamone. É apaixonado pela Educação.

e-mail: professordiegomoreira@hotmail.com / Instagram: @profdiegomoreira

site: www.profdiegomoreira.com.br