Por Junior dos Anjos

Candidato a prefeito da cidade de Mogi das Cruzes, no qual ficou como terceiro mais votado no primeiro turno das eleições de 2020, o advogado Rodrigo Valverde, participou na última quinta-feira, 18 de março, do programa Bom Dia Cenário, no qual concedeu entrevista.

Filiado ao Partido dos Trabalhadores – PT do município de Mogi das Cruzes, o advogado que já foi vereador na mesma cidade, colocou seu nome à disposição no último pleito ao Majoritário, recebendo no primeiro turno 33.509 votos (17,38%).

Valverde levou o PT de Mogi das Cruzes para um patamar ainda nunca alcançado nas eleições municipais, tornando-se um fator decisivo para a vitória de Caio Cunha (PODE) no segundo turno.

Segundo o entrevistado, a prisão do ex-presidente Lula, somada a aversão que a população criou por causa da sigla partidária, prejudicaram em sua campanha ao Majoritário. Para ele, se as eleições fossem hoje, com Lula elegível, as coisas poderiam ter sido diferente.

Valverde explicou criteriosamente, na qualidade de advogado, todo o processo do ex-presidente Lula que terminou com uma decisão do STF em torná-lo elegível, fator importante para a compreensão daqueles que ainda permeiam em dúvidas sobre o caso.

O entrevistado falou sobre a pandemia, política e Alto Tietê. Questionado sobre uma possível candidatura para as eleições de candidatos, Rodrigo Valverde deixou a sua visão sobre o tema.

Por fim, o advogado agradeceu pela presença no programa e enalteceu a presença da TV Cenário para a região, no qual oferece um serviço de informação compatível com a grandeza do Alto Tietê.

Assista na íntegra: https://www.facebook.com/1660900050796782/videos/5681083055266849