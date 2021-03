Mogi das Cruzes foi selecionada e confirmou presença na Jornada da Reforma Administrativa e Gestão de Pessoas – uma iniciativa de melhoria da gestão pública que reunirá 12 municípios, selecionados a partir de um grupo de mais de 60 cidades brasileiras. Além do prefeito Caio Cunha, participarão do evento o prefeito paulistano Bruno Covas e colegas como Dário Saadi (Campinas), Margarida Salomão (Juiz de Fora) e Marcelo Belinati (Londrina), entre outros administradores municipais (clique aqui para saber mais sobre o evento).

Para Caio Cunha, a seleção de Mogi das Cruzes para o evento mostra que os pilares da gestão têm uma conexão direta com os conceitos mais modernos debatidos na área. São eixos como Qualidade de Vida e Cidadania, Crescimento Sustentável e Gestão Inteligente, Participativa e Transparente. “Nossos valores estão ligados às necessidades fundamentais dos cidadãos e à consolidação dos direitos civis, políticos e sociais de cada um. Pensamos em um desenvolvimento estratégico, que pensa no amanhã, sempre levando em conta a transparência e a participação permanente das pessoas no processo”, afirma.

A Jornada Reforma Administrativa e Gestão de Pessoas é uma iniciativa liderada pela Comunitas, organização da sociedade civil que fomenta e fortalece um pacto coletivo entre setores para o desenvolvimento sustentável do Brasil, com parceria da Aliança para Lideranças de Impacto no Setor Público, uma coalizão formada pela Fundação Lemann, o Instituto Humanize, a Fundação Brava e o Instituto República.

O evento tem como objetivo apoiar governos municipais nos processos de reformas administrativas e iniciativas de melhoria de gestão de pessoas com o intuito de alcançar uma gestão mais eficiente e maior qualidade na prestação de serviços. A Jornada abordará cinco eixos temáticos: revisão da legislação, recrutamento e seleção para cargos de liderança, melhoria de processos de desenvolvimento humano, melhoria da qualidade no ambiente de trabalho e processos de avaliação de desempenho.

A secretária municipal de Gestão, Flavia Goulart, explica que a participação de Mogi das Cruzes na Jornada incluirá uma série de encontros virtuais, com duração de três meses. As reuniões terão início a partir da semana que vem e irão até meados de junho. “Serão encontros semanais, com a participação dos representantes dos municípios e a condução de diversos especialistas no tema gestão de pessoas”, detalha.

Ela completa lembrando que cada município será conduzido na construção de seu próprio projeto, desde a fase de diagnóstico até a formatação, passando pelo debate e formatação do projeto. O primeiro encontro virtual ocorrerá no próximo dia 26 de março e o último está previsto para o dia 18 de junho, quando ocorrerá a apresentação dos resultados. “A cada semana, o time de Mogi das Cruzes entregará as atividades para juntos caminharmos na construção desse projeto”, observa Flavia.

A seleção de Mogi das Cruzes para o evento significa que a gestão foi considerada uma liderança transformadora e com alto poder de impacto. A jornada tem como objetivo atuar na formação de governos cada vez mais eficientes e que ofereçam maior qualidade na prestação de serviços ao cidadão.