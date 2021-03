Os idosos de 72 anos de idade fazem parte do próximo público-alvo da campanha de imunização contra a Covid-19 em Suzano. O grupo será beneficiado com a primeira dose da CoronaVac nesta segunda-feira (22/03). A aplicação ocorrerá em três polos de vacinação na cidade, nas regiões central, norte e Palmeiras, das 8 às 17 horas. O sistema drive-thru estará disponível na Arena Suzano. Nesta sexta-feira (19/03), 2.220 doses do imunizante do Instituto Butantan foram aplicadas na cidade.

Para o próximo dia 22, a aplicação da vacina ocorre no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Souza Candido (rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Gardênia Azul), na Escola Municipal Odário Ferreira da Silva (rua Valdir Dicieri, 305 – Jardim Belém/Distrito de Palmeiras) e na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). Neste último endereço, o sistema drive-thru estará disponível, com entrada de veículos pela avenida Brasil. Aqueles que comparecerem a pé serão atendidos dentro do próprio ginásio.

Para receber a primeira dose, a pessoa deve fazer parte do público-alvo da campanha e apresentar documento original com foto, CPF, comprovante de endereço de Suzano e uma filipeta oficial devidamente preenchida com letra legível. A ficha pode ser acessada e impressa por meio do link http://bit.ly/FichaCovid. Além disso, também será preciso efetuar o pré-cadastro no site “Vacina Já” (https://www.vacinaja.sp.gov.br/), do governo do Estado.

A vacinação seguirá os mesmos moldes do trabalho realizado nesta sexta-feira, quando o município contabilizou 2.172 aplicações da primeira dose e 48 aplicações da segunda etapa. O dia foi dedicado ao atendimento de pessoas maiores de 73 anos para receber a primeira dose e a segunda dose dos idosos maiores de 80 anos que ainda não haviam completado o ciclo de imunização previsto. Ao todo, Suzano já garantiu 22.928 aplicações, sendo 16.540 na primeira etapa e 6.388 na segunda.

É importante lembrar que, apesar de cada dia da campanha ter um público prioritário, todos os idosos suzanenses que se enquadram nos perfis dos grupos já beneficiados poderão receber a dose, conforme a disponibilidade. Para isso, basta comparecer aos polos de vacinação nas datas previstas e apresentar a documentação mencionada.

Todas as orientações sobre a vacinação em Suzano estão disponíveis no link http://bit.ly/CronogramaVacinaSuzano. Em caso de dúvidas, o site oficial da Prefeitura de Suzano (www.suzano.sp.gov.br) poderá ser consultado. As informações também são atualizadas nas redes sociais da municipalidade, no Facebook (www.facebook.com/prefsuzano/) e no Instagram (www.instagram.com/prefeituradesuzano/).

Crédito da foto: Wanderley Costa/Secop Suzano