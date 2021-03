Buscando ampliar a oferta de leitos na região, o CONDEMAT – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê fez um investimento de R$185 mil para custear a instalação de tanques de oxigênio no hospital de gestão estadual, Dr. Arnaldo Pezzuti, em Mogi das Cruzes. A instalação teve início no sábado (20/03) e deve ser finalizada ainda nesta semana.

A iniciativa, em parceria com o Governo do Estado, vai possibilitar a abertura de mais 60 leitos no hospital, sendo 30 de UTI e 30 de Enfermaria, totalizando 90 leitos na unidade hospitalar destinados ao tratamento da Covid-19.

Além disso, o CONDEMAT solicitou ao Hospital das Clínicas de Suzano a disponibilização do prédio para a abertura de novos leitos em uma parceria tripartite envolvendo o consórcio, o hospital e o Governo do Estado. A previsão é de que nos próximos dias sejam abertos 20 leitos de UTI e 10 leitos de Enfermaria. A unidade já possui 20 leitos de enfermagem em funcionamento.

O presidente do CONDEMAT, Rodrigo Ashiuchi, destacou o empenho e a união dos prefeitos que desde o início do ano estão trabalhando na implantação dos novos leitos na região e fez um alerta sobre a importância da união também da população.

“O país vive o pior momento da pandemia, com a evolução da doença de maneira muito mais rápida, o que torna maior o índice de internações, sobretudo em UTI. Nas últimas duas semanas nossa região registrou em média 90% de ocupação de leitos. Estamos trabalhando para ampliar nossa capacidade hospitalar e garantir atendimento à população, porém é indispensável que haja a desaceleração da contaminação de novos casos e internações e isso só vai acontecer com o apoio de todos”, disse.

Nas últimas 72 horas foram registrados 123 óbitos pela doença, além de 1.462 novos casos somente na região do CONDEMAT.

“A questão da ampliação dos leitos é emergencial e estamos trabalhando por isso, mas não é esta a solução para a pandemia. Nossas duas principais armas continuam sendo a vacinação, que está avançando nos municípios de acordo com o recebimento das doses, e, principalmente, o distanciamento social, com o uso de máscaras em qualquer ocasião”, frisou o presidente.

