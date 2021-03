A Guarda Civil Municipal de Itaquaquecetuba (GCM) deu andamento em duas ocorrências na última sexta-feira (19), com o apoio da população que realizou denúncias por meio do número 153. As ocorrências aconteceram nos bairros Marengo e Jardim Paineira.

A primeira ocorrência foi de descarte irregular de lixo, no Jardim Marengo. Um morador que passava pelo local gravou um vídeo com o celular, de um morador descartando lixo. Ao gravar o vídeo e enviar para a Guarda Civil Municipal Ambiental, foi possível localizar o endereço deste morador e realizar a autuação. O descarte irregular de lixo é crime ambiental e além das ações administrativas, o autor deste crime pode responder criminalmente por isso.

Já no Jardim Paineira, a Guarda Civil Municipal recebeu uma denúncia de aglomerações e na busca pela prevenção e luta contra o novo Coronavírus, a Guarda foi até o local, onde encontrou tráfico de drogas. O traficante foi detido e levado para a delegacia.

O secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira, explica que, a população é um braço muito forte da segurança na cidade, pois ao realizar a denúncia está contribuindo para melhorar a qualidade de vida da população, além de combater a criminalidade. “A Força Azul realiza um trabalho de proximidade com a comunidade, o que proporciona uma parceria ao combate à criminalidade”, pontua o secretário.

A população pode realizar denúncias no número 153, da Guarda Civil ou pelo 190, da Polícia Militar.