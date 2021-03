Você gosta de eventos culturais? Este ano, em virtude da pandemia da Covid-19, a Secretaria de Cultura preparou de forma especial uma programação virtual para comemorar o 72º aniversário de Poá.

São peças teatrais, apresentações de dança e saraus! Tudo de forma remota para garantir a segurança de todos. As atrações serão veiculadas via internet, no canal da Programação Cultural da Lei Aldir Blanc de Poá, sempre às 18 e 20 horas.

Além de celebrar o aniversário da cidade, o projeto, que tem custo zero para o município, ainda tem como objetivo valorizar os artistas poaenses, que sofrem com o impacto da pandemia.

Para ter acesso ao conteúdo, basta clicar no link abaixo, para prestigiar e celebrar essa data tão importante! (https://www.youtube.com/channel/UCbtbZV1-GMypcn4hb7xwZRg).