A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos irá realizar a segunda edição do “Dia V” de vacinação contra a Covid-19 neste sábado, 27 de março. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a faixa etária será de 69 anos ou mais.

As mudanças nos públicos de vacinação começam nesta quarta-feira (24) com atendimento ao público de 71 anos. Já na quinta (25) e sexta-feira (26), será a vez de vacinar os idosos de 70 anos ou mais.

A primeira edição do “Dia V” foi um sucesso de atendimento, com mais de 230 pessoas imunizadas.

A prefeita Priscila Gambale confirmou que a Prefeitura ampliará a quantidade de polos para vacinar a população de quarta a sexta. “Dobraremos o número de polos de vacinação de quarta até sexta-feira. No sábado, o atendimento será concentrado na Igreja Nossa Senhora da Paz, com toda a organização que a população tem acompanhado e elogiado”, disse a chefe do Executivo.

Em todos os polos, haverá atendimento drive-thru e também para àqueles que forem a pé, das 8 às 15 horas.

Confira os locais de vacinação:

– Unidade Vila Margarida – Rua: Jasmin, 31 – Vila Margarida.

– Unidade Jardim Rosana – Rua: José Breves Bretas, 10 – Jardim Rosana.

– Unidade Jardim Bela Vista – Rua: Benedito Secundino Leite, 350 – Jardim Bela Vista.

– Unidade Antônio Nhan – Rua: Luiz Zandrini, 10 – Jardim Luiz Mauro.

– Unidade Vila São Paulo – Rua: Vinícius de Morais, 386 – Vila São Paulo.

– Igreja Nossa Senhora da Paz – Rua Getúlio Vargas, 210 – Centro