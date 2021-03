A campanha de imunização contra o novo coronavírus (Covid-19) em Suzano avança semanalmente, contemplando novas faixas etárias. Até o momento, a vacinação com a primeira dose já chegou a 18.004 pessoas, beneficiando indivíduos com idade a partir de 72 anos, trabalhadores da saúde, acamados e residentes em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs). Em relação aos dois primeiros grupos prioritários, a cobertura com a dose inicial é estimada em 90,9%. Ou seja, foram contempladas 17,4 mil pessoas. Nesta quinta-feira (25/03), inicia-se a vacinação dos idosos com 70 anos ou mais.

As estimativas de público são traçadas conforme campanhas de imunização anteriores, baseadas na adesão à vacina da gripe, por exemplo. Neste contexto, a expectativa é de se alcançar 6.830 trabalhadores da saúde, dos quais 6.749 (98,8%) já receberam a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 e 4.155 (60,8%) já foram contemplados com a segunda aplicação. Entre os idosos maiores com 72 anos ou mais, que até então fazem parte do público beneficiado, a estimativa é de 12.390 pessoas, dos quais 10.740 (86,6%) receberam a primeira dose e 1.781 (14,3%) já completaram o ciclo de imunização contra o novo coronavírus.

Vale lembrar ainda que, na primeira dose, outras 515 aplicações foram contabilizadas até o momento para imunizar acamados e residentes em ILPIs. Quanto à segunda dose desses dois públicos, outras 460 aplicações ocorreram. É importante reforçar que se trata da estimativa de índices flutuantes, ou seja, que podem sofrer mudanças conforme a evolução da campanha e outros fatores intrínsecos à ação do tempo.

Nesta quinta-feira (25/03), os idosos a partir de 70 anos serão o público-alvo da campanha de imunização com a primeira dose. A aplicação ocorrerá das 8 às 17 horas na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Souza Candido (rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Gardênia Azul) e na Escola Municipal Odário Ferreira da Silva (rua Valdir Dicieri, 305 – Jardim Belém/Distrito de Palmeiras). O sistema drive-thru estará disponível apenas no primeiro endereço, no Parque Municipal Max Feffer, com entrada de veículos pela avenida Brasil. Aqueles que comparecerem a pé serão atendidos dentro do próprio ginásio.

Para receber a aplicação, será preciso apresentar documento original com foto, CPF, comprovante de endereço de Suzano e uma filipeta oficial devidamente preenchida com letra legível. A ficha pode ser acessada e impressa por meio do link http://bit.ly/FichaCovid. Além disso, também será preciso efetuar o pré-cadastro no site “Vacina Já” (https://www.vacinaja.sp.gov.br/), do governo do Estado.

Novo lote

A imunização de quem tem 70 anos ou mais ocorrerá em razão da chegada de 6.940 novas doses da CoronaVac, que é a vacina do Instituto Butantan. A remessa enviada a Suzano na última segunda-feira (22/03) deverá atender ainda à aplicação da primeira dose nas pessoas de 69 anos, prevista para ocorrer na sexta-feira (26/03), e à segunda dose aos idosos de 77 a 79 anos de idade, em cronograma ainda a ser divulgado. Ao todo, o município contabiliza 33.009 doses recebidas em 11 lotes e 24.400 aplicações, sendo 18.004 na primeira e 6.396 na segunda.

Crédito das fotos: Wanderley Costa/Secop Suzano