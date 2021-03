Neste quarta-feira (24/03), Mogi das Cruzes prossegue com a aplicação da primeira dose da vacina contra Covid-19 para idosos com 72 anos ou mais. O atendimento será realizado no drive-thru e também nos 19 postos de saúde previamente definidos.

Serão distribuídas senhas de acordo com o número de doses disponíveis em cada ponto de vacinação. No drive-thru do Pró-Hiper, no bairro do Mogilar, os idosos contam com estrutura de banheiros à disposição.

Para tomar a primeira dose, o idoso deve comparecer munido de RG ou documento com foto, CPF e comprovante de endereço. Quem puder, deve adiantar o pré-cadastro no site https://www.vacinaja.sp.gov.br/ . No local da imunização, a equipe fará a conferência dos dados, procedimento obrigatório para aplicação da dose.

Programação de vacinação contra a Covid-19

até 24 de março

1ª dose para idosos

Quarta-feira, dia 24 de março

72 anos ou mais

Drive-trhu – Mogilar

+

19 UBSs



19 Postos de Saúde:

• Alto Ipiranga

• Braz Cubas

• Jardim Camila

• Ponte Grande

• Santa Tereza

• Vila Natal

• Vila Suíssa

• Jardim Universo

• Vila Nova Jundiapeba

• Mineração

• Botujuru

• Santo Ângelo

• Jardim Ivete

• Jardim Maricá

• Vila da Prata

• Vila Jundiaí

• Vila Nova Aparecida

• Vila Moraes

. Sabaúna