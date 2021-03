O Departamento de Fiscalização de Posturas, em parceria com a Vigilância em Saúde e a GCM, percorreram a área central e diversos bairros do município, no último fim de semana (19 a 21/03). A operação visa coibir a disseminação do novo coronavírus (Covid-19) e muitos comércios noturnos foram flagrados em divergência à Fase Emergencial do Plano São Paulo.

As equipes constataram problemas como consumo no local, dentro e fora do comércio, aglomeração de pessoas, e o descumprimento de protocolos sanitários, previstos no Plano São Paulo. Alguns estabelecimentos, inclusive, receberam auto de infração.

Denúncias de desrespeito às determinações da Fase Emergencial do Plano São Paulo podem ser feitas pelos telefones: 4634-8833 (Fiscalização) e 153 (GCM).