Por intermédio do vereador Luiz Eduardo Oliveira Alves (PODE), o Edinho, uma reunião

realizada na tarde de hoje entre o “Projeto Recomeçar” e a prefeita Márcia Teixeira

Bin de Sousa, articulou implantar ações da instituição voltadas aos serviços de

zeladoria da cidade, com a inserção de egressos no mercado de trabalho.





O encontro contou com a participação de Leonardo Precioso, fundador e coordenador

do Recomeçar, da prefeita Márcia Bin, do secretário de Governo, Márcio Borzani

Sanches, além do vereador Edinho.

O Objetivo é unir forças entre as secretarias municipais de Serviços Urbanos e

Assistência e Desenvolvimento Social para os serviços e inclusão. A medida visa agilizar

serviços de limpeza na cidade, inclusão de egressos no mercado de trabalho, bem

como amenizar o efeito cascata de pobreza que o isolamento social pode causar.

“A iniciativa visa à reeducação de egressos, presidiários que vão ter uma nova chance

para seguir em frente e, de fato, recomeçar a vida aqui fora”, explica o fundador,

Leonardo Precioso.

De acordo com Borzani, “as conversas iniciais preveem a inserção de dez egressos, mas

queremos contribuir para ampliar o trabalho da ONG e esse número poderá chegar a

50”, complementa.

“Com o engajamento no projeto, eles recebem a oportunidade de se reinserir no

mercado de trabalho, levando o sustento para casa, sobretudo neste tempo de

pandemia, além de ajudar a comunidade, proporcionando mais qualidade de vida, o

cuidado e a zeladoria que nossa cidade precisa e merece”, finaliza Edinho.

Com a parceria será possível, também, aumentar a qualidade de vida dos moradores

locais.

“Estamos reorganizando Poá e essa parceria vem somar para garantir mais agilidade

dos serviços de limpeza. Nós estamos conversando para viabilizar o projeto na cidade.

Teremos outras reuniões para alinhar as ações”, explica a prefeita Márcia Bin.

Recomeçar

O Recomeçar foi criado em 2015, com o objetivo de reintegrar à sociedade homens

e mulheres, egressos de penitenciárias e presídios, que cumpriram suas penas e

carecem de apoio para dar um novo rumo à vida.