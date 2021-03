Chegamos ao terrível número de mais de 300.000 mil mortes. Para ter uma idéia do tamanho da tragédia que vivemos hoje, é aproximadamente o número da população de Ferraz de Vasconcelos e Poá somados. Estamos falando de uma quantidade de mortes que equivale ao tamanho das nossas cidades. É como se extinguíssemos essas pessoas do mapa.

Nesse contexto a escola não pode ignorar que as crianças e adolescentes sofrem impacto direto com as informações. Certamente os estudantes conhecem alguém que ficou infectado e muito provavelmente sabem de alguém que perdeu a vida.

Leciono no ensino superior há 14 anos e tem sido comum ouvir de inúmeros alunos sobre as preocupações com a saúde e sobre familiares que lutam para sobreviver. Não é possível começar um dia de aula, sem ao menos perguntar se todos estão bem e se as notícias são de melhora na saúde. Se qualquer leitor aqui, passear por 05 ou 10 minutos pelas redes sociais, muito provavelmente encontrará algum pedido de oração ou alguma noticia de luto.

É urgente que a escola trabalhe o tema do luto e ensine as crianças sobre as emoções da perda. O avanço do currículo acerca das competências socioemocionais precisa estar no centro da prática pedagógica e do diálogo com os estudantes. É preciso criar espaços de escuta, ferramentas de escrita que aborde o medo que as crianças sentem de perder os pais, os avós e os tios.

Já temos relatos de adolescentes entrando em processos de ansiedade e depressão. A escola não pode se furtar de debater essas questões e apoiar as famílias.

Esse é outro aspecto importante: Como estamos acolhendo as famílias dos nossos alunos? Será que também não seria o momento de abrirmos canais de comunicação em algum momento de escuta? Assim como os estudantes o trato com as famílias precisa ser acolhedor e não na perspectiva da culpa ou do descuido.

Não somos ingênuos de acreditar que a escola deve dar conta de tudo que ocorre na sociedade. Não acredito que esse é o papel social da escola. Contudo, não podemos ignorar que a sociedade vive um dos momentos mais traumáticos e a escola não está isenta de lidar com essas emoções.

Quantos profissionais da educação também não se encontram em estado de esgotamento emocional, de preocupação ou ansiedade. Será que não é hora de criarmos esses momentos de cuidado e acolhimento? Ouvi-los?

Todos estão numa fase de aprender a lidar com o luto presente dia a dia, as instituições perdem trabalhadores, as igrejas perdem membros e as famílias ficam dilaceradas com o terror da morte. No entanto, por mais que o tema seja extremamente difícil, num contexto difícil e podemos entender que com baixa perspectiva de saída rápida desse caos é muito importante que os docentes e as escolas consigam criar momentos de acolher os seus estudantes e familiares que perdem entes queridos. Projetos, leituras, músicas e homenagens. É preciso falar de esperança e de amor.

Lidar com a morte não é simples, lidar com uma morte traumática é ainda mais complexo, mas ignorar o fato, acredito que não seja a saída mais correta. Precisamos fortalecer a mensagem de uma sociedade que apesar da morte pode construir futuro de vida.

Desejo que consigamos abordar o tema com o respeito e a delicadeza necessárias, com a sabedoria e o cuidado que nosso tempo exige. E desejo que uma escola ainda mais acolhedora e afetiva se torne realidade daqui para frente.

O prof. Diego Moreira é doutorando e mestre em Educação: História, Política e Sociedade pela PUCSP. É graduado em História e Pedagoga, e formado pelo magistério do CEFAM

Atua há mais de 20 anos na Educação, passando por todos os segmentos do ensino. É professor universitário há 13 anos. Já coordenou cursos Graduação e Pós-graduação. Atua também como analista e consultor no mercado editorial, escolas, prefeituras e institutos de educação.

Dirige a Escola dos Saberes. Faz palestras e consultorias em todo o Brasil.É um dos autores no livro: BNCC na prática e do livro de literatura infantil: Chico, o corajoso.

É pai da Ana Clara e da Carolina, esposo da Prof. Evelize Zamone. É apaixonado pela Educação.

