Coelhinha Gambale, o que trazes pra mim? Mais de 20 mil ovos de Páscoa para adoçar a boca dos alunos da rede municipal em Ferraz de Vasconcelos. Enquanto a prefeita se concentra nos chocolates, muitas famílias ferrazenses enfrentam dificuldades para garantir comida em suas casas. Afinal de contas, vivemos um período agravado pela pandemia do coronavírus com desemprego em alta, comércio fechado, isolamento social, hospitais lotados e tantas outras mazelas. Até para comprar ovos de galinha tá difícil!

Insensíveis a essa realidade, a prefeita coelhinha e a secretária Municipal da Educação, Cecília Cruz, assinaram o Edital de Pregão Presencial Número 013/2021 que estabelece uma licitação para a escolha de empresa capaz de fornecer as guloseimas. Serão exatos 22 mil, 150 ovos de Páscoa ao custo estimado de R$ 687.375,50. Cada criança matriculada nas escolas da cidade receberá um ovo de Páscoa. Um alimento saudável, com riqueza em proteínas, mas que poderá ser devorado em poucos minutos, dependendo da fome do baixinho e da baixinha presenteados.

Cabe então a pergunta que não quer calar: Será que esse é o momento adequado para utilizar dinheiro da pasta da Educação – por mais que esse recurso seja garantido pela União – na aquisição de ovos de Páscoa? Acredito ser mais prudente oferecer às famílias ferrazenses que possuem filhos nas escolas municipais, com essa verba de quase R$ 700 mil, um reforço na alimentação acrescentando mais itens ao atual kit de alimentos que as escolas entregam aos estudantes. Penso que é melhor garantir produtos para reforçar as refeições de todos, do que presentear com apenas um chocolate cada estudante do município.

E tem gente ligada à prefeita que fica nervosa quando nós da oposição apresentamos esse tipo de crítica, com sugestões para uma gestão melhor, diferente. Como disse no artigo da semana passada, não há como ficar calado e alheio ao observar um governo que em tão pouco tempo já decepciona boa parte dos ferrazenses. Mas, a “turma que passa pano” está de plantão na defesa da administração, não por ideologia ou para o bem da cidade, mas por interesses próprios, muitas vezes econômicos.

Acredito que dá pra fazer política de outro jeito, com otimização dos poucos recursos financeiros que existem no município e, ao mesmo tempo, buscar apoio para a melhoria da qualidade de vida da população, como em outras cidades da nossa região. Vejam o exemplo de Suzano: somente uma parceria do atual prefeito Rodrigo Ashiuchi com o deputado estadual Jorge Wilson garantirá R$ 200 mil em verbas para os suzanenses, sendo a metade para Saúde e a outra para Infraestrutura. Na vizinha Poá, mais um caso de busca de recursos bem feita entre a atual prefeita, Marcia Bin, e o deputado estadual Estevam Galvão: R$ 450 mil, divididos em R$ 150 mil destinados à Saúde e R$ 300 mil na compra de caminhões basculantes para Serviços Públicos.

Por aqui, a administração da Coelhinha Gambale se aproxima de 90 dias de muitas lives, muito Facebook, com a supervalorização de serviços comuns como a simples operação Tapa-Buraco. Uma administração mentirosa desde a campanha eleitoral de 2020, época em que a candidata à prefeita, o irmão deputado estadual Rodrigo Gambale e o candidato a vice-prefeito Daniel Balke sorriam na foto de uma propaganda com a promessa de congelar o IPTU por quatro anos – compromisso que morreu após o reajuste nos carnês do imposto, determinado na gestão passada, mas mantido pela prefeita de Ferraz. Mentiram também quando prometeram secretários municipais da cidade, mas, boa parte dos atuais 17 é de fora. Tem até um secretário vindo da Austrália. Mentiram ainda quando propuseram enxugar a máquina administrativa, mas aceitaram com bons grados mais duas secretarias municipais aprovadas em 2020, porém não excluídas no novo mandato.

Prefeita, fica nosso recado para a sua administração: AS FAMÍLIAS DE FERRAZ NÃO QUEREM SÓ OVOS DE PÁSCOA, QUEREM EMPREGO PARA VENCER A FOME . . .

Augusto do Jornal, diretor nacional de Finanças da CGTB e 2º suplente de vereador pelo PSB em Ferraz de Vasconcelos