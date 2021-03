Mesmo sem o apoio dos governo estadual e federal e a prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (PSD) acreditando no momento que o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) passa por ações regionais integradas, a cidade não descarta a recriação do hospital de campanha no Ginásio Municipal Professor Adão Dias dos Santos, no Jardim Santa Rosa. A reabertura da unidade provisória tinha sido solicitada pelo vereador, Eliel de Souza (PL), o Eliel Fox, no começo deste mês.

Em resposta, a Secretaria Municipal da Saúde informou que diversos estudos estão em andamento para verificar o custo operacional do serviço, ou seja, a sua readequação orçamentária para enfim reativar o complexo temporário, no entanto, até a presente data ainda não concluiu as análises, apesar do avanço desenfreado da doença que já matou mais de 250 moradores locais e de 300 mil mortos no país. Já Eliel Fox lamentou que São Paulo e a União não sinalizaram nenhuma ajuda neste sentido, isto é, se vão ou não enviar recursos financeiros para custear a volta do hospital de campanha na cidade.

Ainda, no ofício datado de 19 do corrente, o órgão destacou que a maior preocupação da atual gestão visa assegurar as condições que melhor atendam a necessidade de saúde da população, assim como, o desenvolvimento econômico local, porém, sem perder o foco do momento crucial de prevalência da crise sanitária. No fundo, o governo municipal diz que não tem poupado esforços no combate à pandemia que afeta de forma direta todo o sistema público e privado de saúde em geral.

No documento, o Poder Executivo apontou que têm seguido rigorosamente as recomendações e orientações das instâncias gestoras da saúde estaduais e nacionais, especialmente no que se refere ao único tratamento viável no momento contra a Covid-19 que é a vacinação da sua população. A administração elencou ainda a criação do comitê de enfrentamento e campanhas de divulgação de ações de prevenção da contaminação pelo coronavírus.

Pioneiro

O Palácio da Uva Itália pontuou também a participação efetiva da cidade no Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) e a sua recente adesão devidamente autorizada pela Câmara Municipal ao consórcio nacional para a compra de vacinas, medicamentos e insumos, liderado pela Frente Nacional dos Prefeitos (FNP). Aliás, Ferraz de Vasconcelos foi o primeiro município do Alto Tietê a aprovar no legislativo a sua intenção de integrar o acordo.