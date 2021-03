Em reunião realizada em 24 de março, o Conselho de Prefeitos do CONDEMAT – Consórcio de Desenvolvimento do Alto Tietê definiu de forma consensual que os 12 municípios consorciados não vão aderir a antecipação dos feriados, como foi feito na Capital e outras regiões do Estado.

O atraso no andamento de licitações importantes, o aumento nos custos de horas extras com equipes de vacinação e outros serviços públicos e os prejuízos nas agendas de procedimentos médicos da população foram alguns dos argumentos que levaram os prefeitos a optarem pela não antecipação.

Durante a assembleia os prefeitos pontuaram ainda que como os municípios já estão seguindo a Fase Emergencial do Plano São Paulo, que restringe a abertura de comércios e serviços, bem como determina o trabalho remoto para diversas atividades profissionais, a decretação de feriados não reduziria a circulação de pessoas nas ruas levando em consideração que as indústrias vão manter o funcionamento, assim como as unidades bancárias e lotéricas.

“Os prefeitos conversaram com suas equipes técnicas e chegaram à um consenso levando em consideração vários fatores que apontam que a antecipação dos feriados não surtiria o efeito desejado e poderia implicar também em outros problemas como atraso em procedimentos administrativos importantes como aquisição de insumos para o enfrentamento à pandemia; a desaceleração das campanhas de vacinação, com a redução de profissionais; além de problemas com o transporte público, que em dias de feriado tem a frota reduzida”, destacou o secretário executivo do consórcio, Adriano Leite.

O impacto de visitantes nas cidades com características turísticas, como é o caso de Biritiba Mirim, Guararema, Salesópolis, Santa Branca e Santa Isabel também foram levados em consideração.

“Com o mega feriado já anunciado na capital e demais regiões, os municípios devem reforçar ainda mais a fiscalização e barreiras sanitárias para controlar entrada de visitantes, bem como encontros e eventos em unidades particulares que gerem aglomeração”, reforçou o secretário.

Com a decisão, as cidades seguem funcionando normalmente, com exceção do dia 2 de abril, feriado nacional da Paixão de Cristo.

Fazem parte do CONDEMAT os municípios de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Branca, Santa Isabel e Suzano.