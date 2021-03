Cinco bairros da cidade serão atendidos neste sábado (27/03) pelas operações Cata-Tranqueira e Cata-Pneus. Serão atendidos o Jardim Aracy, Residencial Itapeti, Ponte Grande, Vila Industrial e Vila Tietê. Os moradores desses locais devem deixar móveis, objetos e também pneus que não tenham mais serventia na frente de suas casas na noite anterior ou antes das 7 horas do próprio sábado.

O Cata-Tranqueira é uma operação realizada ao longo de todo o ano, sempre aos sábados. O objetivo é recolher objetos e móveis não mais utilizados pelas pessoas e dar a eles a destinação correta, beneficiando o munícipe que eventualmente tenha dificuldades para fazer o descarte. A operação atende os bairros conforme um cronograma, que fica sempre disponível para consulta no portal da Prefeitura.

Já o Cata-Pneus, além de ser um serviço adicional ofertado pela Prefeitura para o descarte correto de materiais, contribui para a contenção da proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor dos vírus da dengue, zika e chikungunya. O descarte de lixo e materiais recicláveis impacta diretamente nesse controle e os pneus guardados nas residências podem ser alvo de criadouro do mosquito. Por este motivo, a orientação é descartá-los sempre que não tiverem mais utilidade.

São cerca de 10 funcionários atuando a cada sábado. O material é removido das calçadas e colocado nos caminhões da operação. Para os móveis mais pesados, uma miniretroescavadeira, do modelo Bobcat, auxilia na coleta. Após os serviços nas ruas, o material é enviado para a destinação final, em aterro legalizado. No caso dos pneus, eles seguem primeiramente para o Ecoponto do Jardim Armênia e depois recebem a destinação correta, por meio de atuação de associação parceira, sem nenhum custo adicional à Prefeitura.

As operações Cata-Tranqueira e Cata-Pneus são serviços essenciais prestados pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. Só não são recolhidos pelas equipes lixo doméstico, roupas, restos de construção civil (entulho) e material resultante de poda de árvore ou jardinagem. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-5706.