A Secretaria de Saúde informa que amanhã (26/03), feriado municipal do 72º aniversário de Poá, realizará a aplicação da 2ª dose para as pessoas com 77 anos que estavam agendadas neste dia, de acordo com a carteirinha.

Será nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) CSII (Vereador Farid Domingues) e Nova Poá (Dr Cypriano Oswaldo Monaco), das 7 às 16 horas. É preciso levar o documento pessoal, CPF e carteira de vacinação.

Neste dia também haverá atendimento para pacientes com sintomas gripais leves e a realização de exames da Covid-19.

CAMPANHA AVANÇA NA SEGUNDA-FEIRA COM NOVO PÚBLICO

Já na próxima segunda-feira (29/03), terá início a vacinação para os idosos acima de 69 anos, no Reino da Garotada, na rua São Francisco, 168, no bairro Biritiba, das 9 às 15 horas. É preciso apresentar documento com foto, CPF e comprovante de endereço.