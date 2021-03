A Prefeitura de Itaquaquecetuba vai realizar uma live solidária com a dupla Marcos e Bueno no dia 30 de abril, com o objetivo de arrecadar alimentos para as famílias em situação de total vulnerabilidade na cidade. A primeira reunião aconteceu nesta quinta-feira (25), no gabinete do prefeito. A reunião contou com a presença do prefeito, Eduardo Boigues, além da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mila Prates Queroz, além do Rotary Club, Rotaract Club e demais secretarias. A meta da ação é de arrecadar 20 mil cestas básicas.

Esta reunião preliminar buscou unir forças para que muitas famílias possam ser ajudadas neste momento, em que, muitos trabalhadores estão desempregados e a renda já não é possível cobrir despesas básicas como alimentação. Esta solidariedade musical busca parcerias com as instituições privadas dos diversos segmentos a fim de suprir a necessidade de inúmeras famílias de Itaquaquecetuba. Qualquer pessoa poderá fazer as doações seja em produtos ou em espécie.

De acordo com a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mila, os pontos de arrecadação serão definidos e divulgados, mas o mais importante é que este momento desperte o desejo daquelas pessoas que ainda tem um pouco mais em casa, e possam contribuir, ajudando o próximo. “Sabemos que este momento da pandemia está difícil para todos, mas precisamos fazer alguma coisa por aquelas famílias que têm muito menos. É entrar no mesmo ritmo e ajudar colocar um pouco de comida na mesa dessas pessoas”, pontua.

Já o prefeito Eduardo Boigues, pontua como é importante ações como essa no período de pandemia. Ele aponta ainda, que a administração pública apoia todo tipo de trabalho que busca ajudar a pessoa menos favorecida. “A pandemia já dura muito tempo e os recursos financeiros que muitos pais de famílias têm, já esgotaram há muito tempo. Precisamos de pessoas do bem, que tope ajudar. Agradeço também a ajuda dos amigos da dupla Marcos e Bueno por abraçarem com a gente essa causa”, explica Boigues.

Para Bueno, da dupla Marcos e Bueno essa ação é muito importante. “Sempre realizamos lives solidárias, mas esta, sem dúvida, será muito especial, pois sabemos o quanto é importante e o quanto vai contribuir com as famílias que vivem em situações muito críticas aqui em Itaquaquecetuba”, conta.