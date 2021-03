Os idosos com 69 anos ou mais poderão ser imunizados contra o novo coronavírus (Covid-19) nesta sexta-feira (26/03) nos três polos de Suzano. O atendimento ocorrerá das 8 às 17 horas. Na oportunidade será aplicada a primeira dose da CoronaVac.



O atendimento ao público-alvo estará concentrado no Parque Max Feffer para drive-thru (com entrada pela avenida Brasil, s/n – Jardim Imperador) e na Arena Suzano para quem estiver a pé (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador); no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Souza Candido (rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Gardênia Azul); e na Escola Municipal Odário Ferreira da Silva (rua Valdir Dicieri, 305 – Jardim Belém/Distrito de Palmeiras).

Para receber a dose inicial, será preciso apresentar documento original com foto, CPF, comprovante de endereço de Suzano e uma filipeta oficial devidamente preenchida com letra legível. A ficha pode ser acessada e impressa por meio do link http://bit.ly/FichaCovidSuzano. Além disso, também será preciso efetuar o pré-cadastro no site “Vacina Já” (https://www.vacinaja.sp.gov.br/), do governo do Estado.



Vale destacar que apesar de cada dia da campanha ter um grupo prioritário, todos os idosos suzanenses que se enquadram nos perfis dos grupos já beneficiados poderão ser vacinados, conforme a disponibilidade. Para isso, basta comparecer aos polos nas datas previstas e apresentar a documentação mencionada.

Nesta quinta-feira (25/03), o balanço da Secretaria Municipal de Saúde aponta a imunização de mais 2.856 pessoas, sendo 2.459 idosos com idades entre 70 e 71 anos, que fazem parte do mais recente público-alvo beneficiado na cidade. Ao todo, Suzano já realizou 27.484 aplicações, sendo 21.045 na primeira dose e 6.439 na segunda.

Na campanha desta sexta-feira, as equipes deverão dar continuidade ao uso da última remessa da CoronaVac enviada a Suzano no início desta semana, com 6.940 doses que também serão empregadas no atendimento à segunda aplicação destinada aos idosos de 77 a 79 anos de idade, prevista para o dia 9 de abril.



Em caso de dúvida, o site oficial da Prefeitura de Suzano (www.suzano.sp.gov.br) poderá ser consultado. O quadro com datas e orientações, bem como o acesso à filipeta, pode ser acessado pelo link http://bit.ly/CronogramaVacinaSuzano, disponível na página inicial. Todas as informações também são atualizadas no Facebook (www.facebook.com/prefsuzano/) e no Instagram (www.instagram.com/prefeituradesuzano/).