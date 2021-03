Um acidente entre quatro veículos em uma praça de pedágio na BR-050, em Campo Alegre de Goiás, região sudoeste do estado, matou três adultos e uma criança na manhã deste domingo. Outras oito pessoas ficaram feridas enquanto trabalhavam pela concessionária responsável pela administração do local, incendiado após a batida. As informações foram confirmadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao portal G1.

De acordo com a corporação, o problema começou por volta das 10h, quando o condutor de um caminhão-baú perdeu o controle da direção enquanto chegava à praça de pedágio, colidindo contra a defensa metálica — estrutura lateral da pista cuja função é conter automóveis desgovernados. O veículo em questão estava carregado com desodorantes e seguia para o município de Catalão, também em Goiás, tendo partido de Brasília.

Após atingir a defensa, a carreta seguiu para uma série de colisões. Primeiro, bateu contra um carro onde estavam um casal e uma criança da mesma família, mortos após o acidente. Em seguida, chegou a outro veículo com três pessoas, que não ficaram feridas. O motorista do caminhão-baú morreu no local.

O acidente causou um incêndio que destruiu a praça de pedágio e quase vitimou outro motorista, que conduzia um caminhão graneleiro estacionado no local. O homem conseguiu se salvar antes que o fogo atingisse a cabine do veículo.

De acordo com a PRF, os oito funcionários da concessionária de pedágio que ficaram feridos no incêndio foram encaminhados para um hospital em Catalão. A Eco 050, que administra a rodovia, ainda não informou sobre o estado de saúde dessas pessoas.

