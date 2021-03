A Secretaria Municipal de Saúde informa que o Centro de Saúde (CSII), localizado na Avenida Padre Anchieta, 142, na região central, e a Estratégia de Saúde da Família (ESF) da Água Vermelha, que fica na Rua Água Vermelha, 231, no Jardim Pinheiro, estão com os atendimentos suspensos, nesta segunda-feira (29/03), em virtude das fortes chuvas que caíram sobre a cidade, na tarde deste domingo (28/03). A Defesa Civil do município registrou um volume de chuva de 53 mm, que superou a previsão de 6 mm para todo o dia.

A limpeza das referidas unidades já está sendo realizada para retomar os serviços. A ESF da Água Vermelha tem a previsão de retorno dos atendimento ainda para a tarde desta segunda-feira. Já o CSII foi mais afetado e os atendimentos estão previstos para serem retomados nesta terça-feira (30/03).