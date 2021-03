A Secretaria Municipal de Saúde concluiu nesta sexta-feira (26/03) mais uma etapa da campanha de imunização contra a Covid-19 em Suzano, contemplando os idosos de 69 anos de idade. O balanço parcial das equipes da Vigilância Epidemiológica, até as 15 horas, apontou para a aplicação de 1.320 doses no público-alvo designado para a data. A expectativa é de que o próximo dia da campanha seja voltado à aplicação da segunda dose a pessoas de 77 a 79 anos de idade, previsto para ocorrer em 9 de abril.

Além da imunização dos idosos de 69 anos, a campanha também alcançou outras 376 pessoas que se enquadram nos perfis dos grupos já beneficiados com a vacinação. O atendimento ocorreu nos três polos de acolhimento estabelecidos no município, sendo a Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), o Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Souza Candido (rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Gardênia Azul) e a Escola Municipal Odário Ferreira da Silva (rua Valdir Dicieri, 305 – Jardim Belém/Distrito de Palmeiras). O sistema drive-thru também prestou atendimento no Parque Municipal Max Feffer, acolhendo centenas de suzanenses que passaram pelo local.

A previsão agora é de que a próxima data da campanha seja concentrada na aplicação da segunda dose da CoronaVac, desta vez destinada aos idosos de 77 a 79 anos de idade que já receberam a primeira aplicação dentro do prazo estipulado pelo imunizante. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, este atendimento deverá ocorrer no dia 9 de abril (sexta-feira), das 8 às 17 horas, nos mesmos polos anteriormente mencionados. Para receber a aplicação, o munícipe deverá apresentar o cartão de vacinação adquirido na primeira etapa, CPF e documento original com foto.

Vale destacar que apesar de cada dia da campanha ter um público prioritário, todos os idosos suzanenses que se enquadram nos perfis dos grupos já beneficiados poderão receber a dose, conforme a disponibilidade. Para isso, basta comparecer aos polos de vacinação nas datas previstas e apresentar a documentação mencionada. Ao todo, Suzano já realizou 29.186 aplicações, sendo 22.741 na primeira dose e 6.445 na segunda.

Em caso de dúvidas, o site oficial da Prefeitura de Suzano (www.suzano.sp.gov.br) poderá ser consultado. O quadro com datas e orientações, bem como o acesso à filipeta, pode ser acessado pelo link http://bit.ly/CronogramaVacinaSuzano, disponível na página inicial. Todas as informações também são atualizadas nas redes sociais da municipalidade, no Facebook (www.facebook.com/prefsuzano/) e no Instagram (www.instagram.com/prefeituradesuzano/).

Crédito das fotos: Wanderley Costa/Secop Suzano