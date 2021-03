Na próxima segunda-feira (29), a Prefeitura de Itaquaquecetuba iniciará a vacinação contra a Covid-19 com a primeira dose da CoronaVac nos idosos de 69 a 71 anos.

Ela será feita em todos os 17 postos de saúde do município, no drive-thru montado na Univeritas/Ung (avenida Uberaba, 251 – Vila Virgínia) e nas escolas municipais Professora Maria Cristina Diniz de Almeida (rua Arujá, 78 – Monte Belo) e na Engenheiro Chiozo Kitakawa (avenida Pedro de Toledo, 115 – Jardim Caiuby). Em todos os locais o horário de imunização será das 8h às 15h.

Os acamados de 65 a 69 anos do programa Melhor em Casa serão imunizados a partir de segunda (29). A partir da próxima quarta (31), será a vez dos acamados das Estratégias em Saúde da Família, também na faixa etária de 65 a 69 anos, serem contemplados com a primeira dose, assim como alguns acamados com 70 anos ou mais que ainda não receberam.

A segunda dose da CoronaVac para idosos de 77 a 79 anos será dada nas unidades Monte Belo, Recanto Mônica e Caiuby, das 8h às 15h.

Para quem for tomar a primeira dose, se possível, a prefeitura pede que seja feito antecipadamente o cadastro pelo site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br).

No dia da vacinação, é necessário levar CPF, documento com foto e comprovante de residência. Para quem for tomar a segunda dose, além dos documentos já citados, é obrigatória a apresentação do cartão vacinal.

Confira abaixo a relação das 17 unidades de saúde e seus endereços:

Centro: rua João Vagnotti, 221 – centro

Jardim Odete: rua Visconde de Taunay, 270 – Altos de Itaquá

Jardim Caiuby: estrada dos Índios, 1.125 – Jardim Caiuby

Jardim do Carmo: rua Jaú, 26 – Jardim do Carmo

Caic: rua Santa Catarina, 382 – Morro Branco

Monte Belo: rua Arujá, 25 – Monte Belo

Recanto Mônica: rua Mombuca, 176 – Recanto Mônica

Morro Branco: rua Rio Grande do Sul, 585 – Aracaré

Marengo: avenida Gonçalves Dias, 1.805 – Parque Residencial Marengo

Piratininga: rua Teófilo Braga, 147 – Piratininga

Jardim Miray: rua Maringá, 603 – Jardim Miray

Jardim América: avenida Pedro da Cunha Albuquerque Lopes, 2.500 – Jardim América

Nicea: rua Diamante, 181 – Jardim Nicea

Jardim Paineira: rua Serra Paranapiacaba, 380 – Jardim Paineira

Pequeno Coração: rua Frei Caneca, 208 – Pequeno Coração

Jardim Josely: rua Floresta, 43 – Jardim Josely

Maragogipe: rua Paulistana, 95 – Jardim Maragogipe