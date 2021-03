A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba conseguiu libertar um casal, feito refém em uma tentativa de seqüestro, na tarde desta segunda-feira (29). A operação aconteceu enquanto a GCM realizava patrulhamento de rotina no bairro Marengo.

Na tarde desta segunda-feira (29), três pessoas que ocupavam um carro fecharam um caminhão de carga, na avenida Gonçalves Dias, fazendo o casal deste veículo refém. A ação foi flagrada por moradores que acionaram a Guarda, sob o comando do inspetor Perri e GCM 1º Pachi. Os seqüestradores, de Itaim Paulista, na capital, foram presos em flagrantes e encaminhados para a delegacia.

De acordo com o trabalho de análise criminal, elaborado pela seção de operações da GCM, da cidade, o bairro Marengo desponta com índices de crimes patrimoniais, com isso, o patrulhamento pelas ruas do bairro aumentou, além de reforçar o policiamento em parceria com a Polícia Militar.

Para o secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira, Itaquaquecetuba sempre manteve alto os índices de criminalidade, mas com o trabalho em conjunto entre Guarda Civil, Polícia Militar e a população, é possível diminuir consideravelmente esse número. “A cidade sempre foi violenta, mas com um trabalho de parceria e inteligência que a Secretaria de Segura Urbana está desenvolvendo, esse índice já caiu bastante, mas continuamos trabalhando forte para zerar a criminalidade em toda a cidade, pois sabemos que a população acredita na Força Azul, da segurança”, explica Caldeira.