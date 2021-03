Mogi das Cruzes dará continuidade à vacinação de idosos com 69 anos ou mais contra a Covid-19 nesta terça-feira (30/03), no drive-thru do Pró-Hiper e nos postos de saúde. A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará 400 senhas para os mogianos que forem ao Pró-Hiper. Já os postos de saúde atenderão os cidadãos com doses remanescentes – as quantidades em cada posto serão informadas por meio de cartazes.

É importante lembrar que as doses de vacina são enviadas pelo Governo do Estado e a cidade depende de novos lotes para iniciar a imunização de novas faixas etárias.

Mogi das Cruzes enfrenta uma fase difícil na pandemia, com a ocupação de 100% nos leitos municipais de UTI há 18 dias. Por conta disso, leitos de reserva estão sendo usados. Além disso, Mogi das Cruzes adotou fases mais restritivas antes mesmo do Governo do Estado, com o objetivo de combater as aglomerações, reduzir a transmissão e com isso buscar uma folga na disponibilidade de leitos para atendimento.

Os números mostram como está a situação. Nos últimos 15 dias, foram registrados 56 óbitos, na pior quinzena da pandemia. Na semana de 1º a 7 de março deste ano, foram registrados 1.277 novos casos (aumento de 20,35% em relação à pior semana de todo o ano de 2020). Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde reforça o apelo à população, para que siga as medidas restritivas e que cumpra as regras sanitárias.

Orientações importantes

A secretaria tem dado orientações para tornar o processo de vacinação mais confortável para todos. Assim que as pessoas retirarem a senha, não há necessidade de permanecer na fila. Isso porque, nos últimos dias, houve registros de formação de filas durante a madrugada, o que pode causar aglomeração, além do desconforto para os idosos que vão se vacinar.

Outra orientação importante é que o Governo do Estado não informa com antecedência adequada a quantidade de vacinas que será entregue à cidade. Os lotes chegam com pouco tempo hábil para o planejamento, mas o município deve cumprir as determinações do calendário estadual e atender os grupos prioritários determinados pelo Plano Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde.

Por conta de deficiências nacionais no programa de vacinação, a cidade não recebe as quantidades suficientes para cada faixa etária. Quando uma nova faixa etária começa a ser vacinada, todos os cidadãos mais velhos que ainda não receberam a imunização antes também podem tomar a vacina. Por isso, a

vacinação sempre indica a faixa etária “ou mais”.

Para tomar a primeira dose, o idoso deve comparecer munido de RG ou documento com foto, CPF e comprovante de endereço. Quem puder, deve adiantar o pré-cadastro no site https://vacinaja.sp.gov.br/. No local da imunização, a equipe fará a conferência dos dados, procedimento obrigatório para aplicação da dose.



PROGRAMAÇÃO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19



TERÇA-FEIRA, DIA 30 DE MARÇO

– 1ª dose para idosos com 69 anos ou mais

– Drive-thru (Pró-Hiper – Mogilar), das 9h às 15h, e postos de saúde

– Haverá 400 doses disponíveis, com distribuição de senhas a partir das 8 horas

– 19 Postos de Saúde, a partir das 7h30 (doses remanescentes, informadas por meio de cartazes)

• Alto Ipiranga

• Braz Cubas

• Jardim Camila

• Ponte Grande

• Santa Tereza

• Vila Natal

• Vila Suíssa

• Jardim Universo

• Vila Nova Jundiapeba

• Mineração

• Botujuru

• Santo Ângelo

• Jardim Ivete

• Jardim Maricá

• Vila da Prata

• Vila Jundiaí

• Vila Nova Aparecida

• Vila Moraes

• SabaúnaVoltar