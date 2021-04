Na última terça-feira, 30 de março, os apresentadores Jairzinho Ambrósio e Junior dos Anjos entrevistaram o subprefeito do Ipiranga, Adinilson Almeida, no telejornal Bom Dia Cenário.

O entrevistado, que é de Ferraz de Vasconcelos, mostrou-se agradecido pela oportunidade de falar sobre a sua atuação em uma das principais subprefeituras da cidade de São Paulo, a do Ipiranga, não só pelo seu valor histórico e arquitetônico, mas pela população que ali habita, independentemente do poder aquisitivo de cada cidadão.

Almeida detalhou alguns serviços e obras já executadas desde que assumiu a subprefeitura. Ele elogiou os seus antecessores e disse que, apesar da pandemia, o mesmo vem trabalhando com zeladoria, ponto essencial para o bem estar da população.

Sobre o Bicentenário da Independência do Brasil, em 2022, o subprefeito fala do anseio de presentear para todo o país e ao mundo, o Ipiranga como um local histórico, importante para os brasileiros, mas acima de tudo, inclusivo; o mesmo tem o objetivo de se reunir com vários setores da sociedade para que juntos possam idealizar os preparativos para o grande e importante evento.

Em relação a Políticas Públicas, Almeida deu uma verdadeira aula de Gestão Pública, no qual mostrou como otimizar e desburocratizar as questões do Poder Público, a eficiência dos equipamentos e a resposta das necessidades da população. Ao final, o entrevistado agradeceu aos apresentadores pelo convite e colocou-se à disposição para que, quando necessário, possa retornar ao público da TV Cenário, através de futuras participações.

Assista na íntegra: https://www.facebook.com/1660900050796782/videos/148212113875906