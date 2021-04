O subprefeito da Lapa, Caio Luz, falou ao programa Bom Dia Cenário, na última quinta-feira, 01 de abril. Ele destacou alguns aspectos importantes sobre a sua atuação política na cidade de São Paulo, bem como no Estado.

Caio Luz, que assumiu a subprefeitura da Lapa, uma região importante da cidade de São Paulo, não apenas pela economia gerada no local, mas pelo avanço em Políticas Públicas.

O entrevistado mostrou algumas fotos de mudanças na área da Zeladoria, já na sua Gestão, mostrando uma continuação dos trabalhos dos seus antecessores.

Sobre a pandemia, ele elencou alguns pontos e desafios. Mas mostrou-se encorajado no combate do novo coronavírus e, no respeito à população que necessita dos equipamentos de Saúde.

Ele relembrou a época que morava na cidade de Ferraz de Vasconcelos, os tempos de estudos e as amizades feitas ao longo deste período.

Por fim, Caio Luz falou da preocupação do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), em seu segundo mandato como Chefe do Poder Executivo, e, representante eleito pelo povo, na resolução dos problemas da cidade.