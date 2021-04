No último dia do mês de março (31), a TV Cenário recebeu o presidente da Central Única dos Trabalhadores – CUT de São Paulo, Douglas Izzo, no qual concedeu uma entrevista.

A Central Única dos Trabalhadores (CUT) é uma entidade de representação Sindical brasileira (é representante de parte dos sindicatos), fundada em 28 de agosto de 1983 na cidade de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, durante o Primeiro Congresso Nacional da Classe Trabalhadora, Conclat.

Izzo, que hoje atua na área da Educação, falou sobre o direito dos trabalhadores, as lutas sindicais, os desafios em tempo de pandemia e sobre a política brasileira.

Douglas Izzo destacou a importância dos trabalhadores estarem organizados e unidos na reivindicação dos seus direitos, de preferência, de forma sindical, para que todos possam ser representados de forma justa.

O entrevistado respondeu sobre diversas questões de Políticas Públicas e também atendeu aos questionamentos dos internautas.

Por fim, ele tratou sobre alguns pontos da pandemia e profissionais afetados pela doença.