Por Junior dos Anjos

Na última segunda-feira, 29 de março, o programa Bom Dia Cenário entrevistou Edson Vander (PODE), candidato a vereador nas eleições de 2020, pela cidade de Ferraz de Vasconcelos.

Polêmico, Edson Vander compareceu presencialmente a sede da TV Cenário, para falar sobre questões políticas, sociais e a sua relação com a atual gestão Ferrazense.

Edson Vander concorreu a uma cadeira de vereador nas últimas eleições e obteve 316 votos. O seu irmão Nicolas David (PSD), candidato à reeleição, logrou êxito para vereança com 1.665 votos, sendo o quinto parlamentar mais votado do município. Atualmente, Nicolas é secretário de Serviços Urbanos em Ferraz.

O entrevistado falou sobre a volta de suas Lives nas redes sociais. Conhecido como “Balança Ferraz”, Edson Vander sempre cobrou por melhorias de Zeladoria e questões voltadas à Educação. Segundo ele, as pessoas enviam demandas e ele não pode ficar parado sobre alguns questionamentos.

Antes do período eleitoral, Edson Vander se filiou no Partido Rede Sustentabilidade (na presença da política Marina Silva), mudou para o PSB de Ferraz (partido da família Abissamra) e concorreu às eleições no PODEMOS, apoiando a atual prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (PSD).

Algumas pessoas chegaram a cogitar que o Balança Ferraz tivesse rompido com o grupo da prefeita por dois motivos: primeiro, pelo fato das cobranças ao atual Governo Municipal e ao Deputado Federal, Rodrigo Gambale (PSL) e, por fim, pelo seu nome não ter sido indicado para nenhuma secretaria ou cargo comissionado. O entrevistado disse que esperou sim um convite, mas que isso, até o momento, não aconteceu.

Por fim, mesmo não sendo eleito a vereador pelo voto popular, Edson Vander disse que se autoproclamou como “vereador do povo”, para prosseguir com as suas cobranças e fiscalização.

Assista na íntegra: https://www.facebook.com/tvcenariooficial/videos/900394780778417