Ferraz de Vasconcelos atingiu a marca de mais de 10 mil pessoas vacinadas contra a Covid-19 na cidade. O número, alcançado na segunda-feira (29), engloba idosos com 69 anos ou mais e profissionais da saúde. A imunização continua no município de acordo com o plano de vacinação do governo Estadual e considerando a chegada das vacinas em Ferraz. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, até a segunda-feira, 10.618 pessoas já tinham sido vacinadas. Entre elas, mais de 200 idosos com 90 anos, o que corresponde a pelo menos 51% da cobertura vacinal deste grupo. Da mesma forma, mais de 1,3 mil pessoas com idades entre 80 e 89 anos já foram imunizadas, o que equivale a quase 90% da cobertura vacinal. Ainda a título de exemplo, o município já aplicou a primeira dose em mais de 1,8 mil ferrazenses que possuem idade entre 75 e 79 anos e em mais de mil pessoas com 69 anos. Além disso, vale lembrar que mais de 3,3 mil profissionais da saúde que atuam na linha de frente de combate à doença já foram imunizados. Mais de 4,6 mil pessoas também já receberam a segunda aplicação em Ferraz. A prefeita Priscila Gambale comemorou o número e garantiu o esforço para a imunização de todos. “Sabemos que este número ainda é pouco se comparado com a nossa população geral, mas já é um começo e estamos muito felizes por esta conquista. A vacinação continua na cidade e nós continuaremos nos esforçando para imunizar o máximo de pessoas possíveis enquanto pudermos”, afirmou a chefe do Executivo ferrazense.