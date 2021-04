Passados 90 dias de governo, me preocupa muito a fragilidade do trabalho de Priscila Gambale à frente da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos. Afinal de contas, a vitória nas urnas consolidada com apoio do irmão e deputado Rodrigo transmitia a impressão de que em pouco tempo a nossa cidade ficaria mais moderna, repleta de inovações, com qualidade de vida e tecnologia disponível a todos através do celular. No balanço do trimestre, chego à conclusão de que os irmãos Gambale falharam, já que não cumpriram simples propostas do Plano de Governo apresentado na campanha eleitoral.

Os baba-ovos de plantão ligados à Coelhinha Gambale nas redes sociais, pra não perderem a boquinha, logo vão dizer: “Para de ser chato, em três meses não dá pra se fazer nada, é preciso esperar ao menos seis meses”. Discordo! Do ponto de vista das promessas de campanha, algumas delas já poderiam estar em funcionamento pois não dependem de grandes investimentos, mas sim de vontade para realizar.

É o caso do “Programa Remédio em Casa” que os Gambale divulgaram em 2020. Uma espécie de delivery para entrega das medicações básicas do SUS às residências. Que avanço, meus caros amigos! Imaginem quantos idosos com dificuldade de mobilidade seriam beneficiados com isso? No entanto, o que se vê hoje é outra realidade totalmente diferente, já que não há remédios básicos nem nos Postos de Saúde do município. Muita gente, inclusive, acaba obrigada a se deslocar até São Paulo, aos bairros de Guaianases ou Itaim Paulista, para conseguir manter os tratamentos de pressão alta, diabetes, colesterol . . . E se estiver com os primeiros sintomas de Covid, em Ferraz, só resta rezar bastante porque a Prefeitura também não disponibiliza o kit com a medicação para o tratamento precoce. Na urgência para internações no Hospital Regional, o caminho ainda é mais tenso, não há leitos disponíveis, colapsou.

Importante destacar que a Saúde é direito de todos e dever do Estado. Entendam que o Estado é representado pela União, estados e municípios, com responsabilidade solidária. Então, a falta de medicações nos postos de Ferraz é culpa inclusive da prefeita.

Ainda na área da Saúde, uma outra promessa dos irmãos ainda não saiu do papel: o “Simplifica Ferraz”. Segundo o Plano de Governo, um aplicativo facilitará a vida e o contato com a Prefeitura. Assim, não existirão mais filas para a marcação de consultas médicas. Ninguém em Ferraz ficará mais horas esperando atendimento, basta pegar o celular (pode ser o do vizinho) e agendar data e hora. Que maravilha! Mas de tão simples que era, o “Simplifica” ficou difícil e os munícipes ferrazenses continuam com a mesma rotina no momento de agendar suas consultas.

E tem mais propostas bem simples do Plano dos Gambale que não chegaram de fato até a população, a exemplo dos 100% de buracos tapados em 100 dias de governo (houve obras de recapeamento, em algumas vias da cidade, mas ainda muito longe de cobrir 100%, a 10 dias do governo completar os 100 dias).

Mas nem tudo está tão ruim ou amargo na administração ferrazense. Nossa prefeita Coelhinha Gambale já iniciou a distribuição de mais de 22 mil ovos de Páscoa aos estudantes das escolas municipais da cidade. Serão pagos cerca de 700 mil reais que poderiam na verdade melhorar os alimentos que a Prefeitura entrega nas escolas. Dá pelo menos pra comprar um arroz de qualidade, porque o que está chegando para as famílias está comprometido, com o bichinho caruncho. Alguém aí já comeu caruncho frito ou ensopado?

Não há dúvida de que ainda existem propostas estruturais que necessitam de mais tempo para a execução. Mas pelo andar da carruagem, nesses primeiros 90 dias, o certo é que Priscila, Rodrigo Gambale e o vice-prefeito Daniel Balke estão longe de ser a “escolha certa” para a população de Ferraz, conforme prometiam no Plano de Governo.

Estamos de olho!

Augusto do Jornal, diretor nacional de Finanças da CGTB e 2º suplente de vereador pelo PSB em Ferraz de Vasconcelos