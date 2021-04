A Constituição Federal promulgada em 1988 deixa expresso em seu artigo 206 a evidente escolha por uma escola democrática, plural e de livre pensar. Escrita após 24 anos de Ditadura Militar e supressão de direitos, o texto constitucional não deixa dúvidas sobre as garantias democráticas e a escolha por instituições republicanas que funcionem para fortalecer essa finalidade.

Os dias 31/03 e 01/04 são simbólicos e deveras importantes para trazer luz a algumas memórias.

Derrubaram o presidente João Goulart legitimamente eleito e o Estado Brasileiro foi tomado de assalto por um grupo liderado pelas alas militares radicais que negavam a garantia legal do papel das Forças Armadas, apoiado por alas conservadoras da Igreja Católica, por políticos de extrema direita e por parte do empresariado, e ainda parte da grande mídia nacional que também apoiou o golpe de 1964.

O Brasil entrou no período mais cruel da história recente.

Na tentativa de dar um verniz jurídico e legal para o regime de exceção, os militares adotaram a estratégia de promulgação de Atos Institucionais. Ao todo foram 17 Atos que suprimiram direitos, abriram portas para as eleições indiretas, ampliaram o poder dos generais ditadores, fecharam o Congresso e institucionalizaram a possibilidade de cassação e tortura. Os atos institucionais são a comprovação jurídica da ditadura militar no Brasil.

Contudo, o Brasil vive essa semana a maior crise militar já provocada por um Presidente da República. O pedido de demissão dos três chefes das Forças Armadas escancara a crise interna em defesa das instituições democráticas que desde o dia 01 de janeiro de 2019 dorme no Palácio do Planalto, ou seja, o capitão Presidente da República insiste em tentar fazer uso das Forças Armadas para finalidade política.

Parece simples e despretensioso, mas é gravíssimo! Retirar as Forças Armadas da sua função constitucional e envolve-la na política é um desvio grave e abre precedente para novas narrativas “salvadoras” do país numa clara tentativa de re-embalar o cenário que precedeu ao golpe de 1964.

O General Edson Pujol, tem sido contundente na defesa do papel constitucional que deve cumprir em não se envolver com os temas políticos, pois esses são do universo civil e não militar. Edson Pujol postula até que militares não deveriam ocupar cargos no governo. Não podemos esquecer que o atual governo nomeou mais militares para cargos de 1º e 2º escalão se comparado com os tempos mais sombrios da Ditadura.

Ainda sobre a movimentação da caserna, ontem o atual Ministro da Defesa soltou nota oficial para comemorar a chamada “Revolução de 1964” no final da noite o presidente insistiu na narrativa de defesa da Ditadura Militar.

Pois bem, essa insistente tentativa de revisar a história e “enfiar goela abaixo” dos brasileiros que a Ditadura Militar não existiu é falsa e criminosa. O Estado brasileiro já reconheceu por meio das Comissões da Verdade os inúmeros crimes cometidos pela Ditadura.

A escola tem o dever constitucional e ético de ensinar aos estudantes o quão cruel foi o regime de exceção que vivemos sob os domínios da Ditadura Militar. As narrativas que tentam atenuar esse período da história devem ser combatidas e a meu ver criminalizadas, como ocorre em países que também passaram por momentos históricos assim.

Os Secretários de Educação devem valorizar e ampliar espaços de participação nos conselhos municipais; os gestores escolares precisam promover ações que ensinem a população a defender a Democracia. A escola deve ser insistentemente democrática em todas as suas atividades. Os professores precisam permanecer fortes e contundentes em ensinar aos estudantes que nada pode enfraquecer a Democracia e que aceitar que se amenize o terror cometido pela Ditadura é um erro contra a humanidade. Ensinar o funcionamento das Instituições da Republica é um dos grandes desafios para a escola da atualidade. Dialogar com crianças, adolescentes e famílias que qualquer saída e melhoria para crise que o país vive não pode ser por outro caminho senão o democrático. E que Democracia dá trabalho sim.

Não sejamos ingênuos em reforçar discursos que colocam “capitães salvadores” para resolver os problemas coletivos. A única forma de avançarmos como país é conseguindo manter diálogos e reforçando nossas instituições. Garantindo o pleno funcionamento da Política e da República e para que isso ocorra é preciso esforço, estudo, diálogo e respeito à memória dos que foram brutalmente assassinados lutando por Democracia.

A Democracia não pode estar sobre a mesa para ser negociada a partir dos afãs autoritários de um pequeno presidente que ocupa o cargo, e demonstra dia a dia ser bem menor que a cadeira que ocupa; a Democracia precisa ser celebrada, defendida e ensinada em cada sala de aula, para que tenhamos um país com pessoas que não cometam a vergonha pública nacional de ir às ruas pedindo retorno de regimes militares.

Não podemos aceitar em momentos simbólicos como o que vivemos, que façam defesas de regimes autoritários ao arrepio das leis e de qualquer conhecimento da História.

Deixo abaixo uma pequena lista de livros e filmes para aprofundar no tema e não mais dar espaço para qualquer arroubo autoritário.

Livros sobre o tema:

1. Coleção Elio Gaspari (A Ditadura Envergonhada, A Ditadura Escancarada, A Ditadura Derrotada e A Ditadura Encurralada, A Ditadura Acabada)

2. Mulheres na Luta Armada: Protagonismo Feminino na Ação Libertadora Nacional, de Maria Cláudia Badan Ribeiro.

3. Infância Roubada: crianças atingidas pela ditadura militar no Brasil, de Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva

4. Meninos sem pátria, de Luiz Puntel.

5. A noite de espera, de Milton Hatoum.

6. Ditadura e democracia no Brasil, de Daniel Aarão Reis.

7. Cale-se: A MPB e a ditadura militar, de Manu Pinheiro.

8. A resistência, de Julián Fuks.

9. Os fuzis e as flechas, de Rubens Valente.

10. Ainda estou aqui, de Marcelo Rubens Paiva.

11. Brasil: Uma biografia, de Lilia M. Schwarcz e Heloisa M. Starling.

12. A ditadura militar e os golpes dentro do golpe, de Carlos Chagas.

13. Os Carbonários, de Alfredo Sirkis.

Filmes sobre o tema:

1. MANHÃ CINZENTA (1968).

2. PRA FRENTE, BRASIL (1982).

3. NUNCA FOMOS TÃO FELIZES (1984).

4. CABRA MARCADO PARA MORRER (1984).

5. O QUE É ISSO, COMPANHEIRO? (1997).

6. AÇÃO ENTRE AMIGOS (1998).

7. CABRA CEGA (2005).

8. O ANO EM QUE MEUS PAIS SAIRAM DE FÉRIAS (2006).

9. HOJE (2011).

10. HÉRCULES 56 (2006)

11. BATISMO DE SANGUE (2007)

O prof. Diego Moreira é doutorando e mestre em Educação: História, Política e Sociedade pela PUCSP. É graduado em História e Pedagogia, e formado pelo magistério do CEFAM.

Atua há mais de 20 anos na Educação, passando por todos os segmentos do ensino. É professor universitário há 13 anos. Já coordenou cursos Graduação e Pós-Graduação. Atua também como analista e consultor no mercado editorial, escolas, prefeituras e institutos de educação.

Dirige a Escola dos Saberes. Faz palestras e consultorias em todo o Brasil. É um dos autores no livro: BNCC na prática e do livro de literatura infantil: Chico, o corajoso.

É pai da Ana Clara e da Carolina, esposo da Prof. Evelize Zamone. É apaixonado pela Educação.

