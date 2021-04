A Câmara Municipal de Mogi das Cruzes recebeu nesta quinta-feira, dia 1º, uma reunião dos presidentes dos Legislativos do Alto Tietê. A audiência foi sugerida pelo presidente da Câmara de Mogi, Otto Rezende (PSD). O encontro teve diversas discussões sobre temas relevantes para o Alto Tietê, entre eles, questões ligadas à prevenção da Covid-19 como fechamento das Casas, suspensões das sessões ordinárias, devoluções de dinheiro antecipadas às prefeituras e transparência na vacinação.

“Uma reunião fundamental para que nós possamos somar forças e fortalecer o Poder Legislativo dessa região”, ressaltou Otto Rezende (PSD). “Serviu para que a gente possa, além de nos conhecer melhor, também tomar medidas em conjunto. Acho que é um ganho para o Alto Tietê”, complementou o presidente da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos, vereador Flávio Batista de Souza (Podemos), o Inha.

Em relação ao funcionamento das Câmaras da região, a maioria dos parlamentares informou que foi adotado um sistema de revezamento, sessões online e trabalho em home office, além do fechamento do Legislativo para o público externo. A Câmara de Suzano, por sua vez, suspendeu totalmente os trabalhos. “Tivemos que fechar na última semana devido aos casos que tivemos lá, foram uns dez casos confirmados, não dá para sustentar o funcionamento”, explicou o presidente da Câmara Municipal de Suzano, Leandro Alves de Faria (PL).

Os parlamentares debateram também sobre a atuação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) nos Legislativos regionais. De acordo com os vereadores, em muitos casos há um certo exagero nos apontamentos. “Parece que o pessoal daquela corte de controle externo quer pegar a nossa caneta”, reclamou o presidente da Câmara Municipal de Arujá, Gabriel dos Santos (PSD).

Em contrapartida, Otto Rezende sugeriu a criação de um grupo para dialogar com o TCE. “Nós temos que fazer pressão e fazer com que os nossos deputados nos auxiliem nesse trabalho. Seria muito importante eles marcarem audiência com a gente para que nós possamos mostrar os problemas da cidade para que eles sintam o que passamos”, afirmou.

A intenção do governo paulista de implantar pedágios nas rodovias que cortam a região também foi um tema abordado pelos vereadores. Todos se posicionaram contra esse tipo de cobrança e se comprometeram a buscar apoio para barrar a medida. Os parlamentares ainda discutiram soluções para uma melhor formatação da prioridade de vacinação nos municípios e a autonomia das cidades em relação às restrições de combate à pandemia de Covid-19, entre outras questões.

Na reunião, os vereadores criaram um plano de trabalho conjunto entre os presidentes, independente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), ou seja, a Frente Legislativa Intermunicipal. “A gente não pode estar dentro do CONDEMAT até por conta de questões de que lá os prefeitos têm uma linha de raciocínio e nós vereadores temos outra, às vezes divergentes. Seria válida então essa questão de montar uma Frente”, opinou o presidente da Câmara Municipal de Guararema, Sidnei Gordo (PL).

Lideranças

Também Participaram do encontro o presidente da Câmara de Itaquaquecetuba, David Neto (PP), o presidente da Câmara de Poá, Diogo Pernoca (PL), o presidente da Câmara Municipal de Santa Branca, Assis da Auto Elétrica (PSL), o 1º secretário da Câmara Municipal de Guararema, Lourenço Júnior (PDT), representando a presidente do Legislativo, Bruna Lourenço (PL), o presidente da Câmara de Biritiba Mirim, Raposão (PL), o presidente da Câmara de Santa Isabel, o Luizão Arquiteto (PL), o vereador da Câmara de Mogi das Cruzes, policial Maurino (Pode) e o vereador ferrazense Valter Costa Fernandes (PSD), o Valtinho do Som.