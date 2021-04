Programação online resgata momentos da cidade sob a ótica dos suzanenses

Suzano celebra nesta sexta-feira (02/04) 72 anos de emancipação político-administrativa e as comemorações programadas pela administração municipal deverão ocorrer totalmente no ambiente digital, com diferentes ações que visam resgatar a história da cidade, relembrando episódios importantes sob a ótica dos suzanenses. A programação cultural do mês também promete momentos de lazer, conhecimento e entretenimento à população. Além disso, a preservação ambiental do município ganhará uma nova ferramenta aliada.

Entre as atividades previstas está a série “Suzano- A Cidade da Gente”, promovida pela Secretaria Municipal de Educação. O projeto terá nove capítulos, com vídeos que retratam a história da cidade por meio de um livro produzido pelos próprios alunos da rede municipal de ensino. O material será disponibilizado no canal do Youtube da Prefeitura de Suzano (bit.ly/TVPrefeituradeSuzano).

De acordo com o chefe da pasta, Leandro Bassini, a obra originalmente lançada em livro físico contou com a participação de cerca de 350 alunos. “O projeto foi idealizado antes da pandemia e o roteiro surgiu das interações em sala de aula, onde os alunos foram incentivados a dissertar sobre o patrimônio da cidade. Dentre os temas abordados estão Igreja do Baruel, Estrada de Ferro e Estações, Imigração Japonesa e Sírio-libanesa, Festa Nordestina, Cinturão Verde e Rio Tietê”, detalhou.

Já a Secretaria Municipal de Comunicação Pública (Secop) realizou entrevistas com 30 suzanenses que falaram um pouquinho sobre a relação com a cidade. Os vídeos do projeto “Minha História, Minha Suzano” também serão disponibilizados no canal TV Prefeitura de Suzano ao longo do mês de abril. O principal objetivo da ação é ampliar a voz dos cidadãos e fortalecer o sentimento de pertencimento ao município.

“A história do desenvolvimento de Suzano cruza com a história de centenas de moradores, que encontraram no município oportunidade para crescer, estudar, trabalhar e construir suas famílias. São esses aspectos que buscamos resgatar, a união e o valor humano neste período tão difícil que enfrentamos”, reforçou o prefeito Rodrigo Ashiuchi.

A programação cultural deste mês de abril também ganha novas cores para esta comemoração especial. As atividades deverão ocorrer de maneira virtual, podendo ser acompanhadas pela página “Secretaria de Cultura de Suzano”, no Facebook (www.facebook.com/culturadesuzano). Entre as ações estão a retrospectiva do projeto “Memória Viva”, show musical, mostra de cinema, conferência de dança, entre outras.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, o vice-prefeito Walmir Pinto, a iniciativa visa valorizar a produção artística da cidade. “Lembrar desta data tão importante ao lado dos talentos suzanenses é motivo de muita alegria. Suzano é uma cidade rica e plural, com pessoas que fazem a diferença e tocam corações por meio da arte, seja na escrita, no teatro, na dança ou na música”, contou.

Ainda neste mês, outro presente para a cidade será o reforço tecnológico no combate a crimes ambientais. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente inicia em abril o Sistema Integrado de Mapeamento Georreferenciado das Áreas em Monitoramento no Município de Suzano. O instrumento digital deverá guiar as equipes em operação, sinalizando os pontos de atenção de cada região.

“O mapeamento vem para somar com o trabalho de fiscalização integrada já realizado em parceria com a Guarda Civil Municipal (GCM), com o Departamento de Fiscalização de Posturas e com a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação. Fortalecer a preservação ambiental é garantir mais vida e longevidade às espécies. Sem dúvidas, é um grande presente para a cidade neste aniversário de 72 anos”, comentou o secretário de Meio Ambiente, André Chiang.

Crédito das fotos: Paulo Pavione/Secop Suzano e Wanderley Costa/Secop Suzano