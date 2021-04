A Prefeitura da Estância Hidromineral de Poá ficará iluminada de azul durante todo o mês de abril, em prol da Conscientização do Autismo. No último dia 2, foi o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A data foi criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para chamar a atenção e estimular a sociedade a ter um maior conhecimento sobre o tema e como lidar com ele.

Segundo dados da OMS, o chamado Transtorno do Espectro Autista (TEA) atinge quase dois milhões de brasileiros e estima que existam mais de 70 milhões de pessoas com autismo no mundo, variando entre o grau mais leve e o mais grave. Além disso, a escolha da cor é referente aos dados estatísticos em que a cada cinco pessoas autistas, quatro são do sexo masculino.

A informação salva e o principal cuidado com o autista é ser tratado com respeito e amor. Diga sempre não ao preconceito e viva a diferença!

Fonte: Prefeitura de Poá-SP