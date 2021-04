A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba solicitou a ajuda de uma cão policial, após receber denúncias de tráfico de drogas. A ocorrência aconteceu no bairro Marengo Baixo, conhecido pela venda de crack, no último final de semana (03).

A Guarda Civil têm desenvolvido um trabalho de proximidade com a população e o resultado deste trabalho surge por meio das denúncias na central da GCM, pelo 153. Com as informações, os agentes da Guarda conseguiram avistar o tráfico de drogas assim que chegaram ao local da denúncia. Com uma extensa área de mata, o traficante conseguiu fugir, mesmo diante do cerco armado pelos agentes, pulando o muro e córrego que tem naquele lugar.

Diante de uma área de difícil acesso, a equipe do Canil acionou a cão policial, Sam, que localizou uma grande quantidade de drogas descartadas no meio do matagal (280 pinos de crack, 129 pinos de cocaína, 58 embalagens de maconha, 40 frascos com maconha sintética (k9 a mais forte) e cinco embalagens de haxixe). Esses entorpecentes serviam para abastecer o tráfico local, de acordo com a equipe da Guarda que gerenciou a ação.

O secretário de Segurança Urbana, Anderson Caldeira, explica que as denúncias aumentam devido à confiança que a população tem conquistado junto ao trabalho da Força Azul. “Temos trabalhado muito com a Polícia de aproximação e agora, a população percebeu o quanto a GCM pode ajudá-los no combate ao tráfico, uma vez que inibe a liberdade da própria comunidade”, detalha.

Além do 190 da Polícia Militar, as denúncias podem ser feitas junto à Central de Operações da GCM, que atende pelo telefone 153, ou pela Ouvidoria: 4753-1108.