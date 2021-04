O sistema de agendamento online para vacinação contra a Covid-19, lançado no último final de semana pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, está disponível para marcar a aplicação da segunda dose nesta terça-feira (06/4) e quarta-feira (07/4). O agendamento é válido para quem tomou a primeira dose da vacina Coronavac/Butantan entre os dias 12 e 16 de março na cidade ou para quem esteja em atraso para aplicação da segunda dose.

A plataforma “Clique Vacina” permite ao usuário escolher local e data para se imunizar contra a Covid-19 conforme disponibilidade das doses enviadas pelo Governo do Estado à cidade. O objetivo é evitar filas, aglomerações e grandes períodos de espera para garantir mais conforto e segurança à população.

“Iniciamos o novo sistema no último sábado, mas o primeiro dia de atendimento foi hoje. Somente nesta segunda-feira (05/4), foram 1.938 pessoas que realizaram agendamentos online para aplicação de primeira doses na cidade”, explicou a diretora do Departamento de Rede Básica, Tatiana Mello.

O número não inclui imunizações realizadas pelo Programa Melhor em Casa e unidades do Programa Saúde da Família, que mantém a aplicação das doses nos pacientes já assistidos, sem necessidade de agendamento online. No total, Mogi das Cruzes já vacinou 42 mil pessoas, das quais 14.314 já receberam a segunda dose.

Quem tiver dificuldades para realizar o agendamento online também poderá solicitar pelo telefone 160. Por esse canal também é possível esclarecer dúvidas sobre aplicação da segunda dose. Apesar da anotação no comprovante de vacinação, Mogi das Cruzes também realiza esquemas especiais de atendimento para esses pacientes, que devem ficar atentos às divulgações e canais oficiais.

Como Fazer

No portal da Prefeitura (www.mogidascruzes.sp.gov.br) há um banner que, ao clicar, o usuário é levado a um página onde ele escolhe seu grupo prioritário de vacinação. Nas telas seguintes, ele preenche seus dados pessoais, como o CPF, nome e endereço, além do e-mail e o número de celular. Com o cadastro concluído, a pessoa escolhe o local onde quer ser vacinada, seja uma unidade de saúde ou um ponto de drive-thru. Depois, é só escolher o horário e um comprovante será enviado por e-mail. A confirmação também pode ser recebida pelo WhatsApp.

A qualquer momento, o usuário pode consultar seu agendamento no próprio portal da prefeitura – inclusive, haverá uma ferramenta para que estas informações sejam verificadas por meio do aplicativo WhatsApp também. No dia agendado, é importante que a pessoa chegue no local da vacinação com 10 ou 15 minutos de antecedência, sem a necessidade de filas ou aglomerações.

No local, o usuário deverá apresentar os documentos obrigatórios para vacinação como RG ou documento original com foto, CPF e comprovante de endereço. No caso da segunda dose, é preciso levar o comprovante da primeira dose aplicada.