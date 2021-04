Novo cronograma do projeto que recolhe inservíveis pela cidade vai até sexta-feira (09/04) _

A Prefeitura de Suzano anunciou o novo cronograma da Operação Cata-Treco. Serão dois caminhões percorrendo duas regiões, passando por 18 bairros. O projeto faz a coleta de móveis, eletrodomésticos e outros objetos em desuso, exceto resíduos de construção civil (entulho). A expectativa é que os trabalhos sejam concluídos até sexta-feira (09/04).

O primeiro caminhão recolherá objetos que não tem mais utilidade para os moradores do Jardim Alterópolis, Jardim Margareth, Jardim Gardênia, Recreio Sertãozinho, Chácara Méa, Jardim Santa Inês, Jardim São José, Jardim Bernardino, Jardim Graziela e Veraneio Juruá. Já o segundo realizará o serviço nos bairros Jardim Belém, Jardim Natal, Vila Rica, Jardim Amazonas, Jardim Dora, Jardim do Lago, Ipelândia e no distrito de Palmeiras.

Os agentes municipais orientam os suzanenses a separarem o que desejam descartar e depositar na calçada de suas casas logo nos primeiros dias, pois o cronograma pode sofrer alterações de acordo com a demanda de cada região. A programação completa está disponível no site oficial da prefeitura (www.suzano.sp.gov.br/web/meio-ambiente/cata-treco-programacao).

Os materiais obtidos pela Operação Cata-Treco vão para a Central de Triagem do Jardim Colorado, onde são repassados para a Cooperativa de Trabalho em Reciclagem Unidos Venceremos (Univence), que realiza no local a seleção, prensa e venda dos reciclados para empresas de logística reversa. Os objetos descartados pelos suzanenses são convertidos em renda para famílias cooperadas e em alimentos a serem doados para ações sociais do município.

No último itinerário, que aconteceu entre os dias 22 e 31 de março, foram recolhidos 13 caminhões cheios de inservíveis, o que representa cerca de 130 toneladas. Na ocasião, a operação atendeu os bairros Cidade Boa Vista, Jardim Fernandes, Jardim Europa, Jardim Varan, Jardim Leblon, Taba Marajoara, Raffo e Jardim Nova América.

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, ressaltou a importância da Operação Cata-Treco para o combate ao descarte irregular na cidade. “Com o projeto, podemos contribuir para a preservação ambiental de Suzano. Além disso, o que já não serve para alguns é revertido em renda para as famílias dos cooperados e em cestas básicas para ações sociais da prefeitura”, ressaltou.

Quem presenciar descarte irregular na cidade, pode denunciar de maneira segura e anônima à Ouvidoria Geral do Município, pelo telefone 0800-774-2007.

Crédito das fotos: Maurício Sordilli/Secop Suzano