O Dia Mundial da Saúde é comemorado hoje, dia 7 de abril.

Neste período pandêmico que estamos vivendo, temos a visão ainda mais clara de como a saúde é o nosso bem mais precioso. E no momento em que ouvimos tanto sobre as doenças, lembremos de sermos fonte de saúde para nós mesmos e para os outros. Por isso pratique exercícios físicos regularmente, cuide da sua alimentação, do seu sono e da saúde mental. Já para a Covid-19, o melhor remédio ainda é a prevenção.

Por isso, não se descuide. Use sempre máscara, álcool gel, lave sempre às mãos, evite tocar no rosto e mantenha o distanciamento social.

Em Poá, já somos mais de 2,5 mil pacientes recuperados desta doença e já aplicamos quase 15 mil doses da vacina em nossa campanha, sendo que esse número cresce a cada dia. E, hoje, não podemos deixar de parabenizar os profissionais da Saúde, que estão na linha de frente da pandemia com tamanha dedicação e compromisso extremo, não só para fazer seu trabalho, mas também na luta para vencer à Covid-19.

Se cuidem e logo tudo isso vai passar! Saúde!