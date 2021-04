Por Junior dos Anjos*

Quando pensamos em uma cidade, logo imaginamos um lugar onde todos os serviços e equipamentos funcionem copiosamente, de tal forma que toda a população seja beneficiada, inclusive nos seus direitos básicos, a saber: educação, saúde, trabalho, segurança, moradia, dentre outros.

Infelizmente, a idealização almejada, difere da realidade dos municípios, sobretudo, no Brasil. Os direitos do cidadão são desrespeitados e muitas vezes desacreditados por aqueles que deveriam usufruir da vida em sociedade. As cidades tradicionais, repletas de burocracia e entraves, são a única experiência que alguns conhecem.

Dentro desta problemática, surge um termo que já faz parte da vida de muitas pessoas e que resgata a dignidade humana em todos os seus aspectos; as Cidades Inteligentes conseguem valorizar as pessoas e otimizam a qualidade de vida dos moradores.

Em suma, Cidades Inteligentes (CI) ou Smart Cities são aquelas que conseguem promover o desenvolvimento econômico e social de forma sustentável. Desta forma, investem na infraestrutura local e criam soluções sustentáveis e inovadoras, no qual conseguem resolver questões habitacionais, ambientais, de mobilidade urbana e consumo.

A utilização de tecnologias que geram eficiência e qualidade de vida da população, no qual mantém a economia em equilíbrio com a sustentabilidade, tornam as CI automatizadas.

Vale salientar que tais cidades recebem esta nomenclatura por interligar alguns serviços essenciais de forma inteligente, tais como: educação, transporte, energia, saúde, planejamento urbano, dentre outros.

O fato de transformar uma cidade digital, com pontos de internet distribuídos em um determinado território ou a implantação de câmeras de segurança, não a torna inteligente e sim, “mais conectada”. Por sua vez, as CI unificam todas as tecnologias ofertadas, resultando assim na eficiência do uso dos recursos, mobilidade e serviços.

Por fim, a implantação de ações que conduzam a uma CI pode melhorar a interação entre pessoas e órgãos públicos, potencializando assim, a qualidade de vida da população e melhor visibilidade dos seus respectivos gestores.

*Junior dos Anjos é formado em Tecnologia em Gestão Pública e pós-graduando em Inovação em Gestão Pública pela UNINTER.