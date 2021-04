O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, participou através de videochamada do programa Bom Dia Cenário, na última quarta-feira, 07 de abril, com os apresentadores Jairzinho Ambrósio e Junior dos Anjos.

O prefeito e presidente do CONDEMAT, agradeceu pela participação, parabenizou a todos os jornalistas do Alto Tietê pelo seu dia comemorativo da classe e, saudou a todos os suzanenses.

Rodrigo Ashiuchi falou sobre os 72 anos do aniversário de Suzano, no último dia 02 do corrente, no qual comemorou pela conquista de 30 novos leitos, sendo 20 para UTI e 10 para enfermaria, no combate a pandemia da COVID-19, no HC de Suzano.

O entrevistado repetiu, por diversas vezes, a importância da conscientização da população em manter o distanciamento social, o isolamento social, o uso de máscara e do álcool em gel; associado a imunização que acontece em todo o Brasil, bem como no Alto Tietê.

Rodrigo Ashiuchi também destacou algumas ações no combate ao novo coronavírus na cidade de Suzano e, também os trabalhos realizados pelo CONDEMAT, pelos prefeitos que compõem o consórcio do Alto Tietê.

O prefeito destacou ainda a preocupação na vacinação de todos os moradores do CONDEMAT, que somando os habitantes das cidades, somam cerca de 3 milhões. Ele deixou claro que todos os prefeitos têm o interesse em adquirir vacinas para a imunização e enfatizou a importância da compra pela iniciativa privada.

Por fim, Rodrigo Ashiuchi agradeceu pela participação e colocou-se à disposição dos apresentadores a sempre informar os feitos na cidade de Suzano e também do CONDEMAT.